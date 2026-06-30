El Oviedo se posiciona en una puja con los cocos de Segunda: nuevo fichaje de ataque

Ángel Cotán 30 JUN 2026 - 21:41h.

Julián Calero demanda nuevos cromos en campo contrario

El Oviedo amplía el casting del delantero con un fichaje de proyecto: hay dos alternativas

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El Real Oviedo aprovechó su situación clasificatoria en la pasada LALIGA EA Sports para avanzar en la planificación del próximo curso. En constante contacto con México, la dirección deportiva carbayona estableció la hoja de ruta de su particular mercado de fichajes de verano que contemplaba incorporaciones en ataque. Con varios nombres sobre la mesa para reforzar la posición del delantero centro, el club azul se posiciona por un extremo izquierdo.

A la espera de posibles salidas en bandas, el Oviedo entra de lleno en una puja importante en la categoría de plata. Tal y como informa el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el club asturiano compite con la UD Almería, UD Las Palmas y el recién descendido RCD Mallorca, con poderío económico en esta ventana estival.

El Oviedo se posiciona en una puja con los cocos de Segunda

El futbolista en cuestión es Estanis Pedrola, cedido el pasado curso en el equipo pío pío. Una vez finalizada su estancia en Las Palmas, el extremo izquierdo ha regresado a la Sampdoria. Con contrato hasta junio de 2027, el conjunto canario estaba en sintonía con la entidad italiana para renovar su vinculación, pero el atacante exigía mejores condiciones económicas.

Una situación que, como bien señala la citada fuente, brinda una oportunidad de mercado al Real Oviedo. El conjunto carbayón ha irrumpido en la puja y estaría bien posicionado por el futbolista de 22 años. Su incorporación no se antoja sencilla, pues Mallorca y Almería aprietan sin descartar un nuevo esfuerzo de la UD Las Palmas por el extremo.

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La operación apunta a demorarse en el tiempo, hecho que obliga a la entidad asturiana a ampliar su búsqueda en el mercado de fichajes. A la espera de avances formales con la Sampdoria, el Real Oviedo se posiciona por el fichaje de Estanis Pedrola.