Ángel Cotán 30 JUN 2026 - 20:08h.

El delantero español habla en la previa del encuentro de dieciseisavos

Grimaldo responde a Julián Álvarez, al mensaje de Simeone y a los que no juegan en España: "Es complicado"

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Lamine Yamal se siente importante en la Selección Española y no duda en ejercer de líder pese a su edad. El atacante del FC Barcelona fue protagonista este martes en la concentración de La Roja a dos días del encuentro de dieciseisavos del Mundial 2026. La estrella nacional analizó la actualidad del equipo que dirige Luis de la Fuente, pero también habló de nombres propios como Dani Carvajal o Mikel Oyarzabal.

Todo ello ante el micrófono de El Partidazo de COPE y en una entrevista exclusiva en la que no ha dudado en responder a todo. Lamine se sinceró al ser cuestionado por su relación con los futbolistas del Real Madrid, en concreto con el excapitán merengue. En materia de fichajes, el extremo reacción a los rumores que sitúan al delantero txuri urdin con el Barcelona.

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Lamine Yamal, su relación con Carvajal y el posible fichaje de Oyarzabal

En la citada entrevista, Lamine explicó su relación con los futbolistas madridistas. Ahí tiró de ironía mencionando a Borja Iglesias y al Celta de Vigo: "No he vuelto a hablar con Carvajal, no hablo con nadie del Madrid. Como no hablo con nadie del Celta, solo con Borja Iglesias". Entre risas, el extremo azulgrana zanjó el rifirrafe que protagonizó con el que fuera capitán del Real Madrid.

En cuanto al FC Barcelona, Lamine Yamal respondió al necesario fichaje de su club en la delantera. Los tiros apuntan a Julián Álvarez a pesar de las altas exigencias colchoneras, pero el atacante culé también mencionó a Mikel Oyarzabal, futbolista de la Real Sociedad: "Mientras meta goles... me gusta mucho Julián, también me gusta Mikel, obviamente. No sé, mientras meta goles yo creo que es trabajo de Deco que lo está haciendo muy bien. Y no sé, le arroparemos al que venga y seremos muy felices con él".