Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 17:44h.

Cristiano y Georgina celebraron una ceremonia íntima

La surrealista imagen de la 'no' boda de Cristiano Ronaldo y Georgina: unas 2.000 personas llenaron la Catedral de Funchal

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En los últimos días, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron por sorpresa su boda después de que se especulara la semana pasada con un gran evento en Madeira. Nada más lejos de la realidad porque finalmente la pareja celebró una ceremonia íntima en su casa de Cascais acompañados de sus hijos y ahora lo han desvelado en un reportaje para Vogue en la que el futbolista también ha dejado en el aire su retirada a finales de este año.

La influencer explicaba así cómo fue el evento más similar a un día cualquiera en sus vidas a pesar de la importancia: "Hemos decidido hacerlo en el salón de nuestra casa, donde desayunamos, almorzamos y cenamos, y donde vivimos la realidad de nuestras vidas. Dentro de 30 años quiero que los niños piensen: Algo maravilloso ocurrió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres".

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Cristiano Ronaldo explica así sus sentimientos hacia Georgina con un amor mutuo que les ha hecho formar esta familia: "Sé que ella es el amor de mi vida, y creo que yo también lo soy. Creo que ella piensa que yo soy el amor de su vida".

Después de este intercambio de votos, ambos se trasladaron a Fátima donde, en un santuario cerrado para evitar aglomeraciones, recibieron la bendición eclesiástica. Aun así, Georgina confirmó que, en el futuro, celebraran una fiesta acompañados de amigos y una luna de miel que aún no tiene fecha por el inicio de la temporada en Arabia Saudí.

"Fue exactamente como lo había imaginado: íntima, llena de amor, y con nuestra familia como protagonista indiscutible. No pude contener las lágrimas. No necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor", explicó Georgina Rodríguez.

La retirada de Cristiano Ronaldo

Y es que, si se cumple lo que Cristiano Ronaldo promete, esta sería su última temporada en el fútbol con el objetivo en el Al Nassr de alcanzar los 1.000 goles: "Este probablemente sea mi último año en el fútbol, y quiero dejar un legado espectacular. Tengo mi futuro planeado con tantas cosas que me mantienen ocupado que me cuesta elegir solo una".

"El fútbol te puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no solo de una. Y también quiero divertirme y relajarme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho... y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", sentenció el astro portugués.