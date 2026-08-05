Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no se casan, las pruebas que lo confirman

Javi Rayo 05 AGO 2026 - 19:07h.

Se lleva días especulando con que el próximo sábado iban a contraer matrimonio

Cristiano Ronaldo defiende a Georgina Rodríguez tras los insultos gordófobos: "Una mujer perfecta, con cuerpazo"

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Llevamos días de rumores sobre una posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez este sábado en Portugal. La carismática pareja lleva muchos años juntos, tienen seis hijos en común y siempre se ha especulado con la posibilidad de que contrajeran matrimonio tarde o temprano. Sin embargo, hay pruebas de que el enlace no se va a llevar a cabo pese a que el futbolista y la influencer se encuentran justo ahora en la capital portuguesa.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016

Los compañeros de El Verano se mueve han realizado una investigación que desmonta estos rumores. Aunque la idea de la pareja es casarse, no será este próximo fin de semana. El programa de Mediaset ha hablado con el conocido presentador portugués Adriano Silva que desmonta con pruebas la teoría surgida en la prensa británica.

"Tanto Katia como Elma (hermanas de Cristiano Ronaldo) niegan que la bosa se vaya a celebrar este año. Elma dice que Cristiano solo se va a casar porque le ha presionado Georgina, él nunca tuvo el sueño de casarse. Llamamos a la iglesia, en la iglesia están obligados a decirte los nombres de las personas que están previstas para casarse. Hablamos con el Gobierno regional de Madeira y nos dijeron que no había preparado ningún dispositivo de seguridad", afirma el afamado presentador portugués.

En El Verano se mueve han contactado también con el lujoso hotel de Madeira donde se suponía que debía celebrarse la boda este sábado. Aunque aseguran que hay un evento preparado, no desvelan que sea una boda ni que Cristiano Ronaldo o Georgina Rodríguez sean las personas que han reservado las instalaciones. Además, Iván García, periodista de Mediaset y amigo personal de la pareja, desmintió rotundamente hace unos días que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se fueran a casar de manera inminente.