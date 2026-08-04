Ana Peleteiro narra los efectos del parto en una atleta profesional: "He bajado 11 kilos y me quedan 8"
Ana Peleteiro dio luz a su segundo hijo y ahora se prepara para volver a competir
Cristiano Ronaldo defiende a Georgina Rodríguez tras los insultos gordófobos: "Una mujer perfecta, con cuerpazo"
Ana Peleteiro ha querido compartir una actualización con sus seguidores cuando se cumple un mes del nacimiento de su hijo León. La atleta gallega ha querido visibilizar un tema que sigue siendo tabú: los cambios físicos en el cuerpo de una atleta de élite después de dar a luz. La campeona española se ha abierto en canal para compartir sus mayores complejos y la hoja de ruta a seguir antes de volver a las pistas. En el horizonte, un objetivo marcado: volver a competir en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta que se celebrará en Valencia el próximo año.
Ana Peleteiro quiere volver a competir en 2027
"Si lo comparáis con el anterior vídeo veis que mi barriga ha bajado bastante pero obviamente sigo estando muy por encima de mi peso. Esa es la realidad. Mi barriga sigue muy oscura y eso es lo que más complejo me da. La semana pasada empecé ya con mi nutricionista. Por ahora ya he bajado 11 kilos y aún me quedan 8 kilos. Para bajar esto necesito ayuda de un profesional", admite Ana Peleteiro.
La atleta gallega desvela que "por fin" ha vuelto a correr: "Ya me dejan volver a correr. Pasé revisión de suelo pélvico y está todo bien. Voy a empezar a correr pero súper, súper suave. Sólo cambios de ritmo y muy poquito tiempo como primera toma de contacto. El otro día empezamos a hacer un poquito de pliometría para empezar a meter impactos al cuerpo porque llevo mucho tiempo sin darle impactos. Como os he hecho, me quedan 8 kilos por bajar y creo que este mes podré bajar 3 o 4 kilitos".
Ana Peleteiro ha querido compartir el vídeo con sus seguidores y seguidoras "para enseñar un postparto real de una deportista que ha hecho deporte durante todo el embarazo pero que está teniendo un posparto más lento o más normal de lo que se suele ver en las redes sociales".