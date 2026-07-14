Ana Peleteiro vuelve a entrenar 13 días después de dar a luz

Celia Pérez 14 JUL 2026 - 13:05h.

La atleta gallega ha sorprendido a todos anunciado su vuelta a los entrenamientos

Ana Peleteiro y la increíble conexión futbolística de sus hijos: ambos nacieron el día que jugaba Francia

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Ana Peleteiro pasa por uno de los momento más felices de sus vidas. La atleta gallega acaba de dar a luz a su segundo hijo, León, y comparte muchos de esos momentos en redes sociales. Más allá de sus títulos, es también bastante conocida por su faceta de influencer, en la que comparte no sólo su día a día en cuanto a entrenamientos, sino que nos devela hechos de su vida más personal. Especialmente con su embarazo, la gallega puede dedicar más tiempo a subir contenido y en esta ocasión nos ha sorprendido a todos anunciado su vuelta a los entrenamientos.

Tal y como cuenta en un post en su perfil de Instagram, Ana ha dado ya el primer paso para volver a competir. La atleta ha anunciado que ha vuelto a los entrenamientos trece días después de dar a luz a su segundo hijo. Siempre bajo las indicaciones de su equipo de profesionales que la acompañan en cada paso, la gallega reconoce que ha tenido un parto y posparto muy bueno y que ha decidido dar el pistoletazo de salida para volver a competir, poniendo la mira en Valencia 2027.

"Día 13 de posparto = Día 1 de mi vuelta a la competición

Jamás pensé que tendría un parto tan bueno como el que tuve, pero mucho menos imaginé volver a la pista con tan buenas sensaciones apenas 13 días después de dar a luz a mi segundo hijo.

¿Es pronto? Tal vez. Pero, como ya sabéis, tengo a mi lado un equipo que se preocupa por mi bienestar y trabaja muy duro para saber hasta dónde podemos llegar en cada etapa.

Cada posparto es un mundo y cada mujer tiene sus propios tiempos. Este es el mío, siempre escuchando a mi cuerpo y de la mano de los profesionales que me acompañan en cada paso.

Quien algo quiere, algo le cuesta, y nosotros tenemos muy claro que, para alcanzar nuestro primer objetivo, tenemos que trabajar duro y con mucho foco desde el primer minuto

Con @benjamin.compaore al timón, todo el equipo de @crysdyaz y mi querido @pablqueirugafisioterapia cuidándome sobre la camilla, damos el pistoletazo de salida a mi temporada 2026/2027 con un objetivo muy claro sobre la mesa…

Campeonato de Europa de VALENCIA 2027… ¡Vamos a por ti!

Os haré partícipes de este viaje y me acompañaréis, una vez más, en todo el proceso.

Me acompañáis?", escribió en su perfil.