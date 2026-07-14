El discurso de Luis Aragonés que cambió la historia de España y se vuelve viral antes del partido ante Francia

"Nos han metido hostias de todos los colores", dijo al seleccionador en una histórica Eurocopa 2008

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La historia de la selección española empezó a cambiar en 2008. Y lo hizo con Luis Aragonés al frente. Tras varios años rodeado de críticas, 'El Sabio' lideró la transformación de una España que ganó la Eurocopa de 2008, se proclamó campeona de mundo por primera vez en su historia en 2010 y volvió a ganar la Eurocopa en 2012.

Esos dos últimos títulos se produjeron ya sin él en el banquillo. Tras la Eurocopa de 2008, Aragonés se marchó de una selección que no le había ofrecido la renovación antes del torneo, pero su legado quedó para siempre. Ahora, con motivo del partido histórico ante Francia del Mundial 2026, las redes sociales recuerdan sus históricos discursos en el vestuario de España durante aquella Euro.

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"La seguridad de que cuando vamos al campo, vamos a ganar. Todas las selecciones son muy buenas, pero nosotros estamos a la altura de los mejores. Yo ya tengo ganas de como entrenador, ganar. Ganar una Eurocopa como ganar un Mundial. Y ustedes tienen categoría para conseguirlo si hacen lo que yo les digo", advertía el técnico, convencido desde el primer momento de que aquella España estaba capacitada para ser la mejor.

Y vaya si lo fue. Campeona de un grupo con pleno e victorias con Rusia, Suecia y Grecia, cuando todavía había sólo 16 selecciones en el torneo. Eliminó a Italia en los penaltis, en una ronda de cuartos que lo cambió todo. Goleó a Rusia en semifinales. Y en la final, se impuso 0-1 a Alemania con aquel histórico gol de Fernando Torres por encima de Lehmann.

"Meto la pierna, ellos la van a meter también. Si lo estamos pasando mal, nos juntamos. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. Nos ponemos, vamos, machacamos", decía Luis Aragonés a sus jugadores antes de los partidos a modo de motivación.

Pero sobre todo, hay una frase que pasó a la historia: "Ey, y escúchenme bien. Nos ha llegado el momento después de dos años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlo ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y sale un compañero". Frases que ahora se han vuelto a virales en las horas previas de un Francia-España de semifinales del Mundial. Casi nada.