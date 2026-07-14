Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUL 2026 - 10:59h.

El exinternacional español ha dado varias claves para que España pueda vencer a Francia en las semifinales del Mundial 2026

La tranquilidad de Lamine Yamal en las horas previas del Francia - España: "He quedado con mi hermano para cortarme el pelo"

Compartir







La Selección Española está a un paso de volver a hacer historia. La Roja afronta hoy martes 14 de julio a las 21:00h (horario peninsular) las semifinales del Mundial 2026 con el objetivo de alcanzar una final mundialista por segunda vez en su historia, después de eliminar a Bélgica en cuartos de final. El equipo de Luis de la Fuente ha firmado un gran torneo y llega con confianza al duelo ante Francia, una de las grandes favoritas al título. En la previa del encuentro, Fernando Llorente participó en un acto organizado por la Real Federación Española de Fútbol en la Casa España de Dallas, en el que Iker Casillas dio un discurso y el exdelantero del Athletic Club analizó las claves del partido y dejó un mensaje de confianza hacia los jugadores de la Selección.

La receta de Fernando Llorente para vencer a Francia

El exinternacional español no ha ocultado que considera a Francia el rival más exigente al que se ha enfrentado España en este Mundial. Por ello, ha insistido en que el partido debe prepararse al detalle para minimizar el potencial ofensivo del conjunto francés. “Será el partido más complicado que va a jugar España hasta el momento”, aseguró Llorente. “Hay que intentar neutralizar a los grandes jugadores que tiene Francia en ataque y, sobre todo, no dejarles espacios para que corran porque con espacio creo que son letales”, explicó.

El exinternacional español ha mostrado confianza plena en el trabajo que viene realizando el equipo de Luis de la Fuente. “Confío mucho en ellos. Es increíble lo que están consiguiendo en estos años”, afirmó. Llorente también ha querido enviar un mensaje directo a los futbolistas pidiéndoles que afronten el encuentro sin miedo y con la misma personalidad que han mostrado durante todo el campeonato.

En su opinión, esa es precisamente una de las grandes diferencias de esta generación respecto a la que ganó el Mundial en 2010. “Es un vestuario muy joven, pero los veo con mucho desparpajo. No les puede la presión y son capaces de dar lo mejor de sí mismos en cada partido”, concluyó el navarro.