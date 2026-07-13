De las collejas a Lamine Yamal, a Pedro Porro y su hula hoop: el buen rollo de España en el entreno

Javi Rayo 13 JUL 2026 - 19:24h.

Muy buen ambiente en el último entreno antes del partido ante Francia

Álex Baena y el pequeño detalle que hace partir a España en desventaja ante Francia

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España ha disputado en la tarde de este lunes su último entrenamiento antes del trascendental partido ante Francia. Hemos podido ver el pasillo de collejas a Lamine Yamal y Víctor Muñoz, a Pedro Porro bailando el hula hoop delante de sus compañeros o las confidencias de Luis de la Fuente con el resto de su cuerpo técnico. En definitiva, buen ambiente, confianza y relajación antes del partido de este martes donde España buscará el billete a la tan ansiada final del Mundial.

Puedes ver los mejores momentos del entrenamiento de la Selección Española reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.