De las collejas a Lamine Yamal, a Pedro Porro y su hula hoop: el buen rollo de España en el entreno
Muy buen ambiente en el último entreno antes del partido ante Francia
Álex Baena y el pequeño detalle que hace partir a España en desventaja ante Francia
España ha disputado en la tarde de este lunes su último entrenamiento antes del trascendental partido ante Francia. Hemos podido ver el pasillo de collejas a Lamine Yamal y Víctor Muñoz, a Pedro Porro bailando el hula hoop delante de sus compañeros o las confidencias de Luis de la Fuente con el resto de su cuerpo técnico. En definitiva, buen ambiente, confianza y relajación antes del partido de este martes donde España buscará el billete a la tan ansiada final del Mundial.
Puedes ver los mejores momentos del entrenamiento de la Selección Española reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.