Lisandro Martínez, en el radar del Atlético de Madrid

Lucas Gatti 13 JUL 2026 - 17:36h.

El internacional argentino suena con fuerza para reforzar la zaga del Atlético de Madrid

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El Mundial 2026 es una vidriera para aquellos jugadores que deben definir su futuro luego de la finalización de este evento. El buen andar de la Selección Argentina hace que varios clubes importantes de LaLiga Sports pongan los ojos en sus jugadores. Según pudo averiguar ElDesmarque, el Atlético de Madrid está interesado en Lisandro Martínez, marcador central argentino. Es más, el defensor fue ofrecido a la directiva colchonera que analizará su situación laboral, ya que tiene contrato vigente con un equipo inglés.

Lisandro Martínez ha sido ofrecido al Atlético de Madrid

El oriundo de Entre Rios (Argentina) tiene contrato con el Manchester United de Inglaterra hasta el 30 de junio de 2027. Por ende, para salir en este mercado de pase, el Atleti deberá pagar un cierto dinero para hacerse de la ficha del jugador que hoy es titular en la Internacional Argentina. La decisión final la tomará el club inglés, más el interés real que pueda mostrar el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, que ve con buenos ojos sumar un zaguero de jerarquía e internacional ante la posible salida de Josema Giménez, aunque no está confirmada aún.

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La prioridad hoy la tiene el Manchester para ofrecerle la renovación del contrato al argentino por una temporada más, hasta el 2028, aunque todavía no hay charlas al respecto para extenderlo por más tiempo. Por ahora, no existe una negociación formal ni una propuesta concreta del Atleti por el defensor entrerriano. Pero la intención del jugador de cambiar de aire y la búsqueda del colchonero de un marcador central podría generar un vínculo entre ambas partes luego del evento mundialista.

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La otra posibilidad que existe para que Martínez se convierta en jugador del Atlético en ese mercado de fichajes es que active la clausula de salida, pero no sería la mejor opción para el futbolista porque no desea irse de la peor forma del United.

En junio pasado, los Red Devils estaban interesados en contratar al Cuti Romero, hoy jugador del Tottenham. Es más, estaban preparando una propuesta por el capitán del equipo londinense, con la intención de unir a los dos marcadores centrales que hoy son la dupla titular del seleccionado argentino. Pero finalmente esa oferta nunca llegó a las oficinas de la entidad de Londres, ya que Romero tiene contrato vigente hasta 2029.

Cabe recordar que Licha Martínez llegó a Manchester en el 2022 como una de las grandes apuestas del entrenador de ese momento, Erik Ten Hag. Con el paso del tiempo, se convirtió en un titular indiscutido y cumplió 100 partidos con la casaca roja. EL gran problema fue su falta de continuidad por haber sufrido una fractura en el metatarsiano que lo dejó afuera del final del primer año, lo que lo llevaron a jugar apenas 14 cotejos durante la temporada 2023/24.

Un año más tarde, padeció su peor lesión: sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en un encuentro ante el Crystal Palace por la Premier League, quedando afuera de las canchas durante 8 meses. En la última temporada, disputó 18 encuentros, acumuló 1231 minutos, aunque colaboró con sus compañeros para terminar tercero en el torneo de Primera División y lograron la clasificación a la Champions League.