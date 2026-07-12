Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 18:00h.

El Kun Agüero defiende a Julián Álvarez tras vivir lo mismo con el Atlético de Madrid: "Se puede arreglar"

Sus sensaciones son cada vez más positivas en el torneo

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Julián Álvarez, autor del segundo gol de Argentina, dijo que siente que va "de menos a más en el Mundial", pero que lo que realmente importa es que el equipo gane. "Hubo mucho desahogo. Estoy muy contento. Al final se pusieron las cosas muy difíciles, más allá de que teníamos uno más. Pero sabíamos que si seguíamos muy juntos, podíamos salir adelante", comentó tras clasificarse para las semifinales después de superar a Suiza en la prórroga.

"Para un delantero es importante marcar. Creo que voy de menos a más y espero que se dé mejor todavía, pero lo importante es que el equipo gane", expresó en la zona mixta del estadio Arrowhead. "Como delantero quiero hacer goles, pero también toca correr y defender. Mientras el equipo gane estamos todos felices", añadió.

El delantero del Atlético admitió que "también hay que saber sufrir", al hablar de los problemas que está teniendo Argentina para sacar adelante sus partidos. "Tenemos que mejorar, pero en un Mundial los partidos se dan como se dan. Los equipos son muy fuertes y más en un partido de mata mata, que los equipos lo dejan todo", dijo.

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Messi y el partido ante Inglaterra

Leo Messi celebró el triunfo y avanzó que el partido de semifinales frente a Inglaterra, a la que nunca se ha enfrentado, será "especial" por la histórica rivalidad que une a ambos países.

"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el gol, nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario. También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", espetó Messi en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas.

"Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota", agregó sobre las semifinales.