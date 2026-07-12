Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 12:23h.

Pese a la victoria de Inglaterra, Tuchel fue muy crítico con los suyos y Bellingham no dudó en mostrar su enfado

Los gestos entre Erling Haaland y Jude Bellinhgam que confirman la gran amistad que tienen: "Es uno de los mejores"

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Inglaterra selló su clasificación tras imponerse a Noruega en un partido exigente que terminó con una victoria de enorme valor, impulsada por un brillante Jude Bellingham. El centrocampista fue el gran protagonista del encuentro gracias a un doblete decisivo que permitió a los ingleses superar a un rival de máximo nivel, liderado por futbolistas como Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa y Alexander Sorloth. Sin embargo, la alegría por el triunfo quedó rápidamente eclipsada por el desencuentro entre Bellingham y el seleccionador Thomas Tuchel, cuyas declaraciones tras el choque no sentaron nada bien al jugador del Real Madrid. El técnico celebró el pase de ronda, pero dejó claro que el rendimiento de su equipo estuvo muy lejos de convencerle.

Tuchel fue especialmente crítico con el juego desplegado por Inglaterra pese al resultado. "Nos complicamos mucho la vida. El resultado es fantástico. Estamos entre los cuatro mejores. Es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento, en todos los sentidos. Nos complicamos la vida con nuestra forma de jugar y con cómo lo hicimos: descuidados, con muchos errores técnicos, sin la suficiente rapidez y sin la suficiente repetición", aseguró el entrenador alemán. Un análisis que sorprendió por su dureza, especialmente después de una victoria ante una selección con algunos de los mejores futbolistas del panorama europeo y en un contexto de máxima exigencia competitiva.

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La respuesta de Bellingham a tu entrenador

Las palabras de Tuchel encontraron una respuesta inmediata en Bellingham, que defendió el esfuerzo realizado por el equipo y lanzó un claro dardo hacia su entrenador. "¿Las críticas de Tuchel por el partido de hoy? Quizá él no sabe lo que es jugar en estas condiciones... Contra Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth... No son un equipo fácil contra el que jugar. Nosotros intentamos crear un ambiente positivo y creo que deberíamos seguir haciéndolo", afirmó el internacional inglés visiblemente molesto. El centrocampista evitó profundizar en la polémica, aunque dejó otra frase que refleja su desacuerdo con el análisis del seleccionador: "Sin comentarios. No vamos a ganar todos los partidos reventando la pelota y haciendo 1.000 pases. A veces hay que ganar sucio y es lo que hicimos esta noche".

El intercambio de declaraciones deja abierta una inesperada brecha entre dos de las figuras más importantes de la selección inglesa en un momento clave del torneo. Mientras Tuchel exige una versión mucho más dominante y limpia de su equipo, Bellingham reivindica el valor de competir, sufrir y sacar adelante encuentros de máxima dificultad. El doblete del centrocampista fue decisivo para mantener vivo el sueño inglés y, al mismo tiempo, sirvió para reforzar su liderazgo dentro del vestuario. Queda por ver si este choque de opiniones se queda en un episodio aislado o si acaba generando una tensión mayor en una selección que, pese a las diferencias internas, ya está entre las cuatro mejores del campeonato.