Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 11:29h.

El inglés y el noruego muestran su amistad durante el partido y tras él

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La selección de Inglaterra se impuso a Noruega en un intenso encuentro del Mundial gracias, en gran medida, a la brillante actuación de Jude Bellingham, autor de un doblete que desequilibró el choque y confirmó el excelente momento de forma que atraviesa el centrocampista inglés. Más allá del resultado y del protagonismo del futbolista del Real Madrid, una de las imágenes más comentadas del partido fue la constante complicidad entre Bellingham y Erling Haaland. Ambos, que mantienen una gran relación desde hace años, dejaron numerosos gestos de respeto durante los noventa minutos. En varias acciones se les pudo ver intercambiando sonrisas, palabras de ánimo e incluso abrazos tras algunas jugadas, demostrando que la amistad está por encima de la rivalidad cuando representan a sus respectivas selecciones.

La amistad de Bellingham y Haaland, durante el Noruega-Inglaterra

La conexión entre ambos quedó patente desde el pitido inicial. Cada vez que el juego se detenía, Haaland y Bellingham aprovechaban para intercambiar unas palabras o un gesto de complicidad. Tras el primer gol del inglés, el delantero noruego fue uno de los primeros rivales en felicitarle con una palmada y una sonrisa, mientras que Jude respondió con un gesto de agradecimiento. Al término del encuentro, ambos volvieron a fundirse en un abrazo sobre el césped y compartieron una conversación antes de dirigirse a los vestuarios, una escena que volvió a reflejar el enorme respeto que existe entre dos de las grandes estrellas del fútbol europeo.

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Después del partido, Haaland no escatimó en elogios hacia su amigo y destacó tanto su calidad futbolística como su importancia para los equipos en los que juega. "Es uno de los mejores del mundo. Inglaterra y el Madrid tienen suerte. Todo el mundo querría tener a Jude en su equipo. A veces recibe críticas porque no marca suficientes goles, pero no las merece", aseguró el atacante noruego. Unas palabras que ponen de manifiesto la admiración que siente por Bellingham y que refuerzan la imagen de una amistad que continúa creciendo pese a que, sobre el terreno de juego, cada uno defienda intereses muy diferentes.