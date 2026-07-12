Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 08:46h.

El Real Madrid alcanza ya los 19 goles en el Mundial 2026

Bota de Oro del Mundial 2026, clasificación actualizada de máximos goleadores

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Inglaterra se ha clasificado a semifinales del Mundial 2026 después de vencer a Noruega por 1-2 en la prórroga con un doblete de Jude Bellingham, de nuevo decisivo como ante México en octavos. El centrocampista suma ya seis goles en la cita de Canadá, Estados Unidos y México con la que permite al Real Madrid, con la ayuda sobre todo de Kylian Mbappé y Vinicius, lograr un récord histórico en las Copas del Mundo.

Con estos dos tantos del inglés, los jugadores madridistas suman ya 19 goles en esta edición mundialista, convirtiéndose en el club más anotador en una sola edición. Con esta cifra, a la espera de cuatro partidos más en el torneo, el equipo madridista supera los 18 del Honved de Budapest en Suiza 1954 (11 de Kocsis, 4 de Puskas y 3 de Czibor), de Alemania en Brasil 2014 (5 de Müller, 3 de Robben, 3 de Shaqiri, 2 de Gotze, 2 de Kroos, 2 de Mandzukic y uno de Green) y del PSG en Qatar 2022 (8 de Mbappé, 7 de Messi, 2 de Neymar y uno de Soler), dejando atrás ya de los 16 del Barcelona en EE.UU. 1994 (6 de Stoichkov, 5 de Romario, 2 de Goikoetxea y uno de Guardiola, Begiristain y Salinas), el anterior récord español.

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En esta edición, el Real Madrid aumenta su ventaja sobre el actual campeón de la Champions League, el PSG, que cuenta con 13 dianas. Por los franceses han anotado en cinco ocasiones Ousmane Dembélé, en dos Bradley Barcola y en una Ibrahim Mbaye, Joao Neves, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué y Fabián Ruiz.

Los goleadores del Real Madrid en el Mundial 2026

El doblete de Jude Bellingham permite al centrocampista de Inglaterra anotar seis dianas igualando a Harry Kane como el máximo anotador de los Three Lions en esta edición. Aún está a dos de Kylian Mbappé, que suma ocho en lo alto de la clasificación de la Bota de Oro igualado con Leo Messi y a uno del récord histórico del argentino entre todas las ediciones.

Con cuatro goles se quedó Vinicius Jr., que no pudo evitar la derrota de Brasil ante Noruega en octavos de final tras haber liderado a la Canarinha en la fase de grupos. Arda Güler, con un tanto con Turquía ya eliminada, completa esta lista a la que aún podría sumarse Aurélien Tchouaméni, con dos partidos por delante si logra recuperarse de su lesión.