La “misión” de Mourinho ya ha comenzado: “No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid”

Fran Duarte Madrid, 10 JUL 2026 - 15:12h.

José Mourinho ya se encuentra en Valdebebas preparando la pretemporada del Real Madrid y ha dado una primera entrevista que va a despertar la ilusión del madridismo a unos niveles estratosféricos

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La llegada de José Mourinho al Real Madrid ya es una realidad. Tras varias semanas desde que se anunció su regreso de manera oficial, el portugués ya ha aparecido en la Ciudad Deportiva de Valdebebas para ponerse manos a la obra y empezar a diseñar lo que será el Real Madrid para la temporada 2026/27. Pese a que esta es la primera imagen de Mou vestido ya con el uniforme del club blanco, el luso reconoce que llevan mucho tiempo trabajando y ahora solo faltan los flecos finales antes de comenzar la pretemporada.

Todavía no ha sido presentado de manera oficial ante la prensa, pero el club ha compartido la que es su primera entrevista oficial en esta segunda etapa en el Real Madrid. Una entrevista en la que ha dejado entrever “la misión” que Florentino Pérez le ha encomendado y solo con escucharle los madridistas van a despertar su máxima ilusión. Puedes ver esta entrevista en el vídeo superior.

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La primera entrevista de Mourinho desde su regreso

“Las palabras no son suficientes porque es como una misión. No es como estar preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff… Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien, que es la responsabilidad y el honor de trabajar para el Real Madrid”, comenta el técnico portugués en esta primera entrevista con Real Madrid TV y demuestra que conoce la cultura y la exigencia del club a la perfección. “A mí me gusta mucho este concepto. No es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid. Y es con este espíritu de misión por lo que estoy aquí", una misión de la que ahora tiene que hacer participes también a sus jugadores.

Una misión que ya lleva planeando varias semanas, desde que comenzaron los rumores sobre su regreso. “Estamos trabajando mucho. No es que llegue aquí hoy y empiece todo. Estamos trabajando mucho desde hace mucho tiempo con la estructura del club a diferentes niveles. Hoy se puede trabajar sin estar porque la tecnología nos ayuda muchísimo y hoy prácticamente ha sido llegar y ‘controlar’ todo lo que se ha hecho y lo que tenemos todavía que hacer”, comenta el entrenador.

Ahora lo que queda es trabajar duro estos días para comenzar la temporada con buen pie. Para ello, Mou mira con detenimiento a la cantera, con los que va a poder trabajar personalmente al comienzo de los entrenamientos antes de que regresen todos los internacionales que han estado disputando el Mundial. "Aprovechar las próximas dos semanas con positividad porque obviamente me gustaría tener aquí a todos los jugadores. Hay que mirarlo de un modo positivo, que es conocer a los chicos con los que voy a trabajar y que tengan la oportunidad de poder conocerme. Durante la pretemporada muchos de esos chicos van a estar aquí en el Castilla y me gusta también participar y ayudar al crecimiento de esta área. Aquí estamos y algún campeón del mundo llegará. Con mucha confianza, con mucho sentimiento de que amo este club y ¡Hala Madrid y nada más!”, termina diciendo en su primera entrevista. La misión de Mou ya ha comenzado.