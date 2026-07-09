Última oportunidad para Camavinga: una pretemporada clave para convencer a Mourinho

Fran Duarte Madrid, 09 JUL 2026 - 12:07h.

La renovación de Tchouaméni deja a Camavinga como el único centrocampista con el cartel de transferible, pero no aceptaran ninguna oferta hasta que Mourinho le pruebe en pretemporada

El umbral de los 60 millones para vender a Camavinga

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El Real Madrid sigue confeccionando su plantilla de cara a la temporada 2026/27. La llegada de José Mourinho ha sido una revolución y, además de las caras nuevas, hay muchos jugadores que no cuentan para el club y a los que ya se les ha buscado o están buscando salidas. En los últimos días se ha hablado mucho de la oferta del Manchester United para fichar a Tchouaméni, al que consideraban un fichaje prioritario y querían llevarse al centrocampista francés a golpe de talonario con una oferta millonaria. La realidad es que Tchouaméni es uno de los pilares de este Real Madrid y, lejos de aceptar la oferta, el club ha intensificado los contactos con el jugador para renovar y ampliar su contrato hasta 2031.

Su continuidad deja casi cerrado el centro del campo del Real Madrid y Mourinho ya sabe con quien puede contar al empezar la pretemporada. El único futbolista con el que aún debaten su futuro es Eduardo Camavinga, pero, tal y como ha podido saber ElDesmarque, no se tomará ninguna decisión sin José Mourinho y es el técnico el que quiere verle en primera persona durante la pretemporada para tomar una decisión.

Una pretemporada vital para Camavinga

Desde el club blanco cuentan para la próxima temporada con Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni. El único que podría salir si llega la oferta adecuada es Camavinga, pero el jugador ya ha expresado su intención de quedarse en el Real Madrid y competir por un puesto. El cambio de entrenador beneficia al francés y, a pesar del mal final de temporada, confía en volver a su mejor versión. Desde el club en ningún momento han presionado para que salga y quieren que sea Mou el que tome la decisión con su futuro.

A pesar de tener a varios jugadores de un perfil similar (Tchouaméni, Camavinga o Thiago Pitarch), las temporadas del Real Madrid siempre suelen ser muy largas por todas las competiciones que tienen y, aunque Camavinga no apunta a ser titular indiscutible (al menos por el momento), siempre le puede llegar una oportunidad para demostrar su valía y ganarse la confianza del nuevo entrenador. De hecho, aunque no ha sido el preferido de Xabi Alonso o Arbeloa, esta temporada ha disputado 2199’ minutos anotando dos goles y una asistencia y cuenta con la ventaja de su polivalencia, que le permite jugar en el lateral o incluso de extremo o interior.

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La actitud del jugador en el vestuario también influye, siendo uno de los jugadores más queridos por todos los compañeros. El futbolista es consciente de que no ha estado al nivel la temporada pasada, también con mucha mala suerte en algunos momentos como la eliminación en Champions contra el Bayern en la que fue expulsado de manera muy rigurosa. Por eso en todo momento ha sido claro con el equipo y ha expresado su deseo de continuar. Ahora le queda una última oportunidad de demostrar esa valía ante los ojos de José Mourinho durante la pretemporada. Al no ir convocado al Mundial 2026 con Francia, Eduardo será de los primeros jugadores en incorporarse a los entrenamientos el próximo 13 de julio. Tiempo suficiente para sorprender al técnico portugués antes de que lleguen el resto de los centrocampistas internacionales.