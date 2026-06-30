El umbral de los 60 millones para vender a Camavinga

Juan Pérez 30 JUN 2026 - 10:36h.

Mourinho esperará a la pretemporada, pero el club blanco tiene en mente la venta

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La presteza del Real Madrid en el mercado de fichajes tanto en las salidas como en las entradas dejan algunos interrogantes para la etapa más relevante, la del tira y afloja constante con el inicio de la pretemporada. Del planteamiento teórico de Mourinho a las sensaciones con el grupo a partir del 13 de julio con los primeros jugadores todo puede cambiar, y es ahí donde el nombre de Eduardo Camavinga aparece como una opción para abandonar el barco blanco.

Los fichajes para el centro del campo y la previsión de acometer el traspaso por Enzo Fernández dejan menos espacio en la zona medular para plantear una temporada con minutos relevantes en el Real Madrid. Camavinga está convencido de volver a vestir la camiseta blanca una temporada más, pero desde el diario As afirman que el conjunto merengue está abierto a un traspaso con aspiraciones a conseguir al menos 60 millones de euros por él.

A pesar de vivir en una montaña rusa en esta temporada, el francés de tan sólo 23 años tiene cartel entre algunos de los mejores clubes de Europa. Y no es que el Real Madrid tenga la necesidad de vender después de hacer caja con ventas millonarias como la de Nico Paz, pero lo cierto es que la cobertura para su posición es ahora mucho mayor, y la convicción del club según la información es la de buscarle acomodo si Mourinho no cambia radicalmente esa opinión en las próximas semanas.

En ese club de salidas también deben estar jugadores como Fran García o Carreras, uno de los dos laterales debe salir, Gonzalo, Endrick o Mastantuono, aunque estos tres últimos son perfiles de cesión. De todas formas la situación de Camavinga queda en entredicho algunos momentos claves de esta temporada donde no ha demostrado todo su potencial, y la expulsión en la Champions League ante el Bayern de Múnich le deja muy señalado. La caída de su valor, de los 100 millones hace un par de años a los 50 actuales según Transfermarkt son sólo un reflejo.

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No es el mejor momento para sacar tajada del francés, pero quizás sí el indicado si la apuesta es revolucionar la medular con Bernardo Silva y quizás Enzo Fernández, lo que sumado a Fede Valverde, Tchouameni y Bellingham cubre tanto el doble pivote como la posición más adelantada del centro del campo. Con la salida de Ceballos, si finalmente se va Camavinga los puestos están cubiertos con los dos fichajes, por lo que no sería raro imaginar una apuesta más radical en el extremo derecho. Suposiciones dentro de una lógica que puede dejar un baúl de millones muy interesante para ya de por sí uno de los clubes con más facilidades del mundo para gastar.