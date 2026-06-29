Pablo Sánchez 29 JUN 2026 - 22:29h.

Nico Paz ya ha comunicado la decisión sobre su futuro al Real Madrid

El Real Madrid vende a Nico Paz por 60 millones al Como y se guarda un as en la manga para recomprarlo

Dejó un mensaje en sus redes sociales en referencia a su futuro

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Nico Paz confirmó que será jugador del Como la próxima temporada. Las negociaciones entre el Real Madrid, el club italiano y el futbolista confirmaron el camino que seguirá el joven jugador argentino. La venta se cifra en 60 millones y el conjunto blanco se guarda una alternativa en su contrato para el futuro.

El jugador, tras confirmarse la noticia, dejó un mensaje en sus redes sociales en el que hizo alusión al Real Madrid y a la decisión tomada. Estas fueron sus palabras:

"Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día. Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro".

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El comunicado del Real Madrid

El Real Madrid también emitió un comunicado para confirmar la operación de Nico Paz después de un tiempo de negociaciones. Estas fueron las palabras del club blanco, que sigue construyendo el nuevo proyecto en un verano que transcurre cargado de operaciones:

El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano.

Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028.