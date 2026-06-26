Juan Pérez 26 JUN 2026 - 15:19h.

El argentino volverá a estar a las órdenes de Cesc Fabregas

El Real Madrid activa el regreso de Nico Paz y se lo vuelve a ofrecer al Como: precio y condiciones

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El Real Madrid y el Como 1907 llegan a un acuerdo definitivo para el traspaso de Nico Paz al conjunto italiano por un montante de unos 60 millones de euros para dejar al argentino en la Serie A. La insistencia de Cesc Fábregas para mantener al jugador y el deseo del futbolista han dejado atrás la recompra inicial del conjunto blanco para convertirlo en algo mucho mayor, una venta millonaria y un futuro prometedor para el mediapunta en el lugar en el que ha triunfado.

El culebrón de Nico Paz es uno de los más intensos hasta ahora del mercado de fichajes por el significativo caso del argentino en su cesión en el Como. La información Fabrizio Romano desvela la negociación cerrada por las tres partes después del precio de venta fijado por los dos clubes con el valor del deseo del jugador de mantenerse a las órdenes del técnico español, que ha apretado mucho para tenerlo de nuevo en sus filas así como lo ha hecho el presidente Mirwan Suwarso.

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Las filtraciones de las últimas jornadas certifican que el Como 1907 paga al Real Madrid el coste que tenía en mente por el jugador, ya que desde el principio de las reuniones el precio fijado para el jugador era de 60 millones. Romano afirma que ese es el montante final de la operación, que además deja un asterisco especial para el conjunto blanco gracias a la opción de recompra encerrada en el año 2027, pero será extremadamente alta.

El precio de Nico Paz si el Real Madrid lo quiere volver a fichar

El Real Madrid se guarda una última opción de mantener a Nico Paz bajo su control si el jugador explota en superestrella en la próxima temporada según la información de Rubén Cañizares en ABC. Según parece la recompra está tasada en unos 80 millones, pero el conjunto merengue sólo la puede pagar en el verano de 2027, una limitación muy concreta por si la progresión es extrema en la Serie A esta misma temporada. Y es algo que el equipo de Mourinho tiene muy en cuenta, porque viene de marcar 13 goles y dar 8 asistencias, algo que puede ir a más ahora que jugará la Champions League.

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El mismo análisis especifica que el jugador quiere explicar por qué ha tomado la decisión de quedarse en el Como en vez de volver a las filas del Real Madrid, por lo que no se descarta una aparición pública en las próximas horas. De momento, la oficialidad es el próximo paso antes de saber de primera mano qué piensa el argentino.