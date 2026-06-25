El Real Madrid activa el regreso de Nico Paz y se lo vuelve a ofrecer al Como: precio y condiciones

Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 17:34h.

El club blanco le ha planteado al italiano una posibilidad para recomprarle

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El Real Madrid ya ha anunciado al Como 1907 que va a ejercer la opción de recompra que se guardó por Nico Paz, valorada en nueve millones de euros. Así lo adelantan varios medios italianos. El canterano del Real Madrid, que llegó a la Serie A en 2024, ha sido una de las revelaciones del Calcio en las dos últimas temporadas. Sin embargo, el conjunto blanco no tiene, en principio, intención de quedarse con el jugador, sino que tratará de venderlo al mejor postor.

En este sentido, según informa Fabrizio Romano, el Real Madrid le ha ofrecido al Como la posibilidad de recomprar al jugador por 60 millones de euros. Sin embargo, esta oferta expira el próximo lunes, por lo que el club italiano tiene pocos días para tomar una decisión. De este modo, en caso de que no se produzca dicha operación, el Real Madrid pondrá a Nico Paz en el mercado, pidiendo una cifra superior a esos 60 'kilos'.

Del mismo modo, Ramón Álvarez de Mon apunta a que, en esta operación con el Como, el Real Madrid se guardaría una opción de recompra tasada en unos 80 millones de euros, lo que les permitiría mantener el control sobre el jugador, al contrario de lo que ha sucedido con Víctor Muñoz. Sea como fuere, el plan del conjunto blanco en estos momentos es el de hacer caja para poder afrontar los fichajes que aún entienden que les faltan en lo que resta de verano. La intención desde el club merengue es la de dejar que el verano siga su paso y contemporizar, toda vez que el gran número de refuerzos vitales ya están cerrados. Ahora se otean las opciones de un central zurdo y un centrocampista creativo, toda vez que la opción de Michael Olise parece que se ha disipado definitivamente. Al menos, de momento.