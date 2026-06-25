Javi Rayo 25 JUN 2026 - 10:47h.

Marc Cucurella explica que el bienestar de su hijo siempre va por delante de su carrera profesional

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Marc Cucurella ha ilusionado al madridismo con su fichaje por el conjunto blanco. El lateral de la Selección Española tuvo varias ofertas pero siempre puso el bienestar de su hijo Mateo, que tiene autismo, por delante de sus sueños como futbolista. El ex del Chelsea ha desvelado en una entrevista con Onda Cero cómo -siempre que le ha llegado el interés de un club- lo primero ha sido mirar si en esa ciudad había colegios especializados o profesionales que pudieran darle terapia a su hijo de 6 años.

Mateo, hijo de Cucurella, fundamental a la hora de decidir los equipos donde ha jugado

"A día de hoy no iríamos a un equipo de una ciudad donde no hubiese colegios o pudiésemos encontrar algo que se adaptase a mi hijo. Al final es una cosa de nuestra vida y yo creo que antes que el fútbol, lo más importante es que tu familia esté bien, que estén a gusto y por suerte Madrid tiene de todo. Siempre que un equipo se ha interesado en nosotros, de lo primero que hacemos es mirar si hay colegios, si podemos encontrar terapias ahí. Es una cosa que va con nosotros, una cosa principal y super importante. por suerte en Madrid hay de todo y lo vamos a poder apañar bien", comentaba el futbolista de la Selección Española.

Hace menos de un año, Marc Cucurella quiso compartir con el mundo las dificultades de criar a su hijo Mateo, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista. Sus palabras fueron muy bien recibidas por la opinión pública y, desde entonces, el lateral del Real Madrid habla de su hijo siempre que puede, una manera de visibilizar el autismo a nivel mundial. Además del pequeño Mateo, Cucurella tiene dos hijos más con su pareja Claudia Rodríguez, con la que comparte su vida desde 2018: Río, nacido en 2021 y la pequeña Bella, nacida en 2023.