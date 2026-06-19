No es Haaland, Vitinha o Olise pero también ilusiona: el madridismo se rinde a Marc Cucurella

Javi Rayo 19 JUN 2026 - 17:01h.

Los madridistas, ilusionados con el fichaje de Marc Cucurella

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Los aficionados del Real Madrid están ilusionados con el fichaje de Marc Cucurella. Ya sea por su calidad, por su personalidad o porque nadie se lo esperaba, el caso es que el internacional español ha levantado los ánimos del madridismo tras dos años en blanco. Aunque todavía queda para verle vestido con la camiseta blanca, la parroquia madridista está deseando de que suceda. Pincha en el vídeo que aparece en la parte superior para ver lo que estos hinchas han contado a ElDesmarque.