Marc Cucurella cuenta todos los detalles de la llamada del Madrid: “En un día y medio lo tuvimos hecho”

Fran Duarte Madrid, 18 JUN 2026 - 20:15h.

El lateral de la Selección Española ha contado cómo se gestó su fichaje relámpago con el Real Madrid y lo que le dijo Mourinho para convencerle

Marc Cucurella desvela cómo Mourinho le convenció para fichar por el Madrid: "Tiene muchas ganas de trabajar conmigo"

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Marc Cucurella ya es, desde hace muy pocos días, jugador del Real Madrid. El lateral de la Selección Española ha comparecido en rueda de prensa desde Chattanooga y su reciente fichaje por el club blanco ha acaparado todas las preguntas de los presentes. Marc no ha evitado contestar a ninguna de ellas e incluso ha contestado a las críticas de culés y atléticos por acabar fichando por el Madrid. Pero lo que no ha tenido desperdicio son los detalles que ha dado sobre cómo se gestó el fichaje y por qué decidieron comunicarlo antes del debut de la Selección en el Mundial.

“Fue muy rápido”, ha contado Marc sobre su fichaje relámpago que ha sacudido al mundo del fútbol. “Estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Me llamaron a la mañana y me dijeron que si quería ir ahí. No tuve ninguna duda ya que era un gran paso en mi carrera. En un día y medio lo tuvimos hecho”.

La foto de su mujer y la conversación con Mourinho

También ha contado lo feliz que está su mujer, con toda su familia del Real Madrid, de tener un marido que juega en el club de su vida. “Mucha gente se pensaba que la foto que subió mi mujer era yo, pero no. Es verdad que su familia siempre ha sido del Madrid. Cuando vives el futbol desde dentro dejas los sentimientos de lado y eliges lo que es mejor para tu carrera. Quién le iba a decir a ella que iba a tener una pareja que juega en el Real Madrid”.

Otro de las cuestiones más llamativas ha sido cuando ha contado lo que le dijo Mourinho para convencerle de su proyecto en el club blanco. “Nuestra charla fue muy rápida, lo que me gustó es que se acordaba de acciones que tuve cuando jugué ante el Benfica y que se acordase de detalles, me dio confianza para saber que era el paso que tenía que tomar”.

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Aunque el fichaje también ha sido criticado por lo que podría significar en el vestuario de la Selección, Marc ha tranquilizado y cuenta que “todos se pusieron muy contentos” al enterarse de su fichaje por el Real Madrid.