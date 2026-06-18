Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 20:01h.

El flamante fichaje del Real Madrid responde a todo

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Marc Cucurella ha vuelto a ser protagonista en la concentración de la Selección Española. Una vez oficializado su sorprendente fichaje exprés por el Real Madrid, el internacional español tuvo que hacer frente a una oleada de críticas en las horas previas al debut mundialista. El Atlético de Madrid y el FC Barcelona tantearon su fichaje hasta el último momento, pero finalmente se decantó por la oferta blanca.

Este jueves, en los días previos al segundo partido de 'La Roja' en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, responde a todo. Incluso a las citadas criticas recibidas y a las calabazas de fichaje a colchoneros y blaugranas.

Las respuestas de Marc Cucurella en sala de prensa

Los enfados en Barcelona. "Respeto la opiniones, yo estoy muy agradecido con la cantera del Barcelona, pero todo en la vida son etapas pero creía que este era el paso que tenía que tomar. Cuando un equipo como el Madrid te viene es muy difícil de rechazar. Estoy muy feliz con la decisión".

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Otras opciones de mercado. "Lo mejor que me ha pasado es que el Madrid vino con mucha fuerza y para mí eso fue una cosa muy importante. No era fácil la situación en la que estaba y tener la oportunidad de dejar el fichaje cerrado antes de que empezara el Mundial era muy importante. Cuando te viene un equipo como el Madrid es muy difícil decirle que no".

Críticas en la previa del debut mundialista. "Yo creo que para nada ha influenciado al equipo, todos se pusieron muy contentos. Tenemos un gran grupo estamos todos muy unidos".

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