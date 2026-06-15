Oficial: Marc Cucurella, el segundo defensa más caro de la historia del Real Madrid

Llega procedente del Chelsea y firma por seis temporadas, hasta 2032

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Ya es oficial: el Real Madrid ficha a Marc Cucurella. A pocas horas de que España debute en el Mundial 2026, el club blanco ha confirmado la llegada del lateral izquierdo, que llega procedente del Chelsea FC tras un acuerdo exprés fraguado en las últimas horas y se convierte en el segundo defensa más caro de la historia de la entidad, pues la operación podría alcanzar los 60 millones de euros.

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", ha publicado el club en sus canales oficiales.

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Como suele ser habitual, el Real Madrid no ha dado cifras de la operación. Aún así, las últimas informaciones apuntan a un pago de 55 millones de euros fijos más otros 5 millones en variables para convencer al Chelsea de su salida. Firma un contrato de seis temporadas, hasta 2032, por lo que su amortización sería aproximadamente de 10 millones por temporada.

Los fichajes más caros de la historia del Real Madrid

Así pues, Cucurella se convierte en el segundo defensa más caro de la historia de la entidad, superado únicamente por Dean Huijsen, quien aterrizó en el Santiago Bernabéu hace justo un año a cambio de 62 millones de euros procedente del Bournemouth. Este particular podio lo completaría

Lejos quedan, eso sí, los tres fichajes más caros del Real Madrid: Eden Hazard (145 millones), Jude Bellingham (127 millones), y Gareth Bale (101 millones), además de un Mbappé que no llegó en forma de traspaso, pero por quien el Real Madrid paga una prima de fichaje de unos 120 millones de euros.

La incorporación de Cucurella provoca un exceso de laterales zurdos en la plantilla y deja algo tocado a Álvaro Carreras, por quien el club pagó 50 millones hace sólo un año. En cualquier caso, cabe recordar que Ferland Mendy está lesionado de larga duración, mientras que el gran señalado para salir es Fran García, que estuvo a un paso de marcharse en el mercado de enero.