Quién es el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con Messi y Mbappé al acecho

Joaquín Anduro 13 JUN 2026 - 08:55h.

Messi y Mbappé amenazan en el Mundial 2026 el récord de Klose

La predicción completa del Big Data del Mundial 2026: favoritos, probabilidades y posibles cruces hasta la final

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El Mundial de fútbol es el torneo por excelencia en el fútbol y, aquellos que son capaces de alcanzar la gloria en esta competición, pasan a ser leyendas del balompié. Uno de los ranking de mayor postín en este deporte está en la clasificación de goleadores de los Mundiales, liderada por Miroslav Klose con una marca que acechan tanto Leo Messi como Kylian Mbappé, que podrían aprovechar la edición de 2026 para colocarse en lo más alto.

El argentino y el francés tienen a tiro alcanzar los 16 goles del exdelantero alemán de origen polaco en un torneo que, además, contará en esta edición con un partido más en la ronda de dieciseisavos. Una circunstancia que se ha repetido en el tiempo con las distintas ampliaciones de participantes que han provocado que esta marca se fuese superando.

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En los primeros Mundiales, a pesar de que las cifras de goles eran mayores, el número de partidos era más limitado y era más complicado que tu país repitiera presencia por lo que la barrera de los 10 goles no se superó hasta la quinta edición, en Suiza 1954. El húngaro Sandor Kocsis, ex del Barça y uno de los magiares mágicos, anotó 11 tantos en cinco partidos en una marca espectacular que superaría el francés Just Fontaine con 13 dianas en seis encuentros. Un récord de goles en una sola edición que aún se mantiene.

Ni siquiera Pelé, en cuatro Mundiales, pudo superar esa cifra pero sí lo hizo el Torpedo, Gerd Müller, con 14 tantos entre 1970 y 1974, despidiéndose con el tanto que hizo campeona a Alemania en esta última edición. Ese récord permaneció intacto hasta que 32 años después lo superó otro de los mejores goleadores de la historia, Ronaldo Nazario.

El brasileño marcó 15 tantos entre 1998, 2002 (como Pichichi y campeón) y 2006, ya que no disputó un solo minuto en 1994 cuando también se llevó la copa con Brasil. En dos de esas ediciones compartió presencia con el hombre que le superaría, Miroslav Klose, que logró anotar su tanto número 16 precisamente delante del Fenómeno en el histórico 1-7 de Alemania a la Canarinha en las semis de 2014.

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Leo Messi y Kylian Mbappé, frente a frente por el récord

Entre los 25 máximos goleadores de la historia de los Mundiales sólo se encuentran dos futbolistas en activo, Leo Messi y Kylian Mbappé, y ambos tienen la oportunidad de lograr el récord en 2026. En Qatar 2022 vivimos un espectacular duelo entre los dos futbolistas que cayó con el trofeo para Argentina pero con el Pichichi para el francés por ocho tantos a siete.

Messi llega al Mundial 2026 con 13 tantos en los 26 partidos envites disputados (también cifra histórica) y está a tres de igualar a Miroslav Klose. Mbappé, por su parte, cuenta con 12 en 14 encuentros aunque en su favor juega el hecho de que cuenta con sólo 27 años por los 39 que cumplirá Leo durante el torneo. Este verano viviremos un nuevo duelo entre dos futbolistas de leyenda cuyo resultado sólo conoce el destino.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

1 Miroslav Klose, 16 (Alemania).

2 Ronaldo, 15 (Brasil).

3 Gerd Müller, 14 (Alemania).

4 Just Fontaine, 13 (Francia).

- Leo Messi, 13 (Argentina).

6 Pelé, 12 (Brasil).

- Kylian Mbappé, 12 (Francia).

8 Sandor Kocsis, 11 (Hungría).

- Jürgen Klinsmann, 11 (Alemania).

10 Helmut Rahn, 10 (Alemania).

- Gary Lineker, 10 (Inglaterra).

- Gabriel Batistuta, 10 (Argentina).

- Teófilo Cubillas, 10 (Perú).

- Thomas Müller, 10 (Alemania).

- Grzegorz Lato, 10 (Polonia).