Jugadores de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid en el Mundial 2026

El Barça es el equipo de LaLiga que más futbolistas aporta al torneo

Los 86 jugadores de LALIGA convocados para el Mundial 2026 con dominio del Barça y 22 clubes representados

Compartir







Arranca el Mundial 2026. Se avecinan cinco semanas de fútbol, mucho fútbol. 48 selecciones y 104 partidos y todas las miradas puestas en Estados Unidos, México y Canadá, donde se disputará un torneo que tendrá especial protagonismo de LaLiga EA Sports. En total, serán 86 los futbolistas del campeonato español que disputen el torneo en tierras norteamericanas. Será la tercera competición con más jugadores, superada únicamente por la Premier League (200) y la Bundesliga (109).

Entre esos 86 jugadores, destacan especialmente la aportación de los tres grandes clubes: FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. Son, en ese orden, las tres entidades españoles que más futbolistas aportan al torneo, seguidos posteriormente de Villarreal (8), Real Betis (7) y Real Sociedad (5).

Jugadores del Barcelona en el Mundial 2026

El Barça es el equipo español con más jugadores en el Mundial: 15. En buena medida, gracias a que hay ocho jugadores con la selección española, ya que los siete restantes pertenecen a siete combinados distintos. La lista de jugadores del Barça en el Mundial es la siguiente:

Lamine Yamal, Ferran Torres, Joan García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Eric García y Dani Olmo (España).

Jules Koundé con Francia.

Joao Cancelo con Portugal.

Ronald Araujo con Uruguay.

Frenkie de Jong (Países Bajos).

Raphinha (Brasil).

Rashford (Inglaterra).

Hamza Abdelkarim (Egipto).

PUEDE INTERESARTE Cuadro y cruces del Mundial 2026 y posibles rivales de España hasta la final

Jugadores del Atlético de Madrid en el Mundial 2026

El Atlético ha adelantado a su vecino y, con 12 jugadores, es el segundo equipo español que más futbolistas aporta al Mundial. En su caso, gracias especialmente a la selección argentina, donde hay siete jugadores colchoneros. España tiene tres atléticos, mientras que los tres restantes pertenecen a tres selecciones distintas. La lista de jugadores del Atlético en el Mundial es la siguiente:

PUEDE INTERESARTE Sólo un español entre los 20 futbolistas que llegan con más minutos al Mundial 2026

Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez (Argentina)

Marcos Llorente, Pubill y Baena (España).

Giménez (Uruguay).

Obed Vargas (México).

Sorloth (Noruega).

Jugadores del Real Madrid en el Mundial 2026

El Real Madrid ha caído a la tercera posición liguera con 10 jugadores en el Mundial. Llama especialmente el hecho de que no aporte ningún futbolista a la selección española, si bien es cierto que tampoco hay demasiados candidatos. Su mayor aportación es a la selección de Francia, con dos jugadores. Los ocho restantes están en ocho selecciones distintas. Esta es la lista de jugadores del Real Madrid en el Mundial: