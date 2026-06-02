Joaquín Anduro 02 JUN 2026 - 18:07h.

81 de LALIGA EA Sports y cinco de Segunda

Cuánto dinero ingresarán los equipos de LALIGA por sus jugadores en el Mundial

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El Mundial 2026 echará a andar el próximo 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en una cita en la que LALIGA EA Sports será de nuevo una de las competiciones que más futbolistas aporta. En total son 86 jugadores del fútbol español sumando alguno de LALIGA HYPERMOTION los que estarán presentes en Canadá, Estados Unidos y México destacando obviamente España aunque con amplia presencia también en selecciones como Argentina.

Al margen de los 17 futbolistas de Primera en la lista de Luis de la Fuente, el siguiente combinado con más jugadores es la vigente campeona del mundo, con siete y seis de ellos del Atlético de Madrid. Después llegarían los cuatro de Suiza, Marruecos, Uruguay, Portugal y Ghana para un total de 30 selecciones de las 48 con miembros de LALIGA.

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El equipo con más internacionales en el Mundial 2026 es el Barcelona, con 15 (incluyendo a Abdel Karim del filial), seguido por los 12 del Atlético de Madrid y los 10 del Real Madrid sin españoles. Todo esto contando el club con el que han finalizado la temporada, lo que provoca que entre Marcus Rashford o Fede Viñas antes de volver de sus cesiones y no lo hagan Anthony Gordon, ya fichado por el Barça o Nico Paz, que todo apunta a que volverá al Real Madrid.

De LALIGA EA Sports, sólo Getafe y Alavés se han quedado sin representantes destacando los nombres importantes en los tres descendidos, con tres del Real Oviedo y dos del Mallorca y el Girona, respectivamente. Además, hay que destacar la presencia desde LALIGA HYPERMOTION con dos futbolistas como Awer Mabil y Brian Cipenga que se perderán el play off del Castellón, y con Gustavo Puerta del Racing, Luca Zidane del Racing y Homam Ahmed de la Cultural Leonesa.

Los internacionales del fútbol español en el Mundial 2026

Barcelona (15): Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal (España), Jules Koundé (Francia), Joao Cancelo (Portugal), Ronald Araújo (Uruguay), Frenkie de Jong (Países Bajos), Raphinha (Brasil), Marcus Rashford (Inglaterra), Hamza Abdel Karim (Egipto).

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Atlético de Madrid (12): Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez (Argentina), Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena (España), José María Giménez (Uruguay), Obed Vargas (México), Alexander Sorloth (Noruega).

Real Madrid (10): Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé (Francia), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), David Alaba (Austria), Arda Güler (Turquía), Jude Bellingham (Inglaterra), Fede Valverde (Uruguay), Brahim Díaz (Marruecos), Vinicius Jr. (Brasil).

Villarreal (8): Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi (Canadá), Álex Freeman (Estados Unidos), Logan Costa (Cabo Verde), Renato Veiga (Portugal), Pape Gueye (Senegal), Thomas Partey (Ghana), Nicolas Pépé (Costa de Marfil).

Real Betis (7): Sofyan Amrabat, Ez Abde (Marruecos), Ricardo Rodríguez (Suiza), Álvaro Fidalgo (México), Gio Lo Celso (Argentina), Cucho Hernández (Colombia), Cédric Bakambu (RD Congo).

Real Sociedad (5): Duje Caleta-Car, Luka Sucic (Croacia), Take Kubo (Japón), Gonçalo Guedes (Portugal), Mikel Oyarzabal (España).

Athletic Club (4): Unai Simón, Aymeric Laporte, Nico Williams (España), Iñaki Williams (Ghana).

Sevilla (3): Djibril Sow, Rubén Vargas (Suiza), Orjan Nyland (Noruega).

Real Oviedo (3): Kwasi Sibo (Ghana), Haissem Hassan (Egipto), Fede Viñas (Uruguay).

Celta de Vigo (2): Carl Starfelt (Suecia), Borja Iglesias (España).

Rayo Vallecano (2): Abdul Mumin (Ghana), Pathé Ciss (Senegal).

Osasuna (2): Víctor Muñoz (España), Ante Budimir (Croacia).

Mallorca (2): Johan Mojica (Colombia), Samú Costa (Portugal).

Girona (2): Axel Witsel (Bélgica), Azzedine Ounahi (Marruecos).

Castellón (2): Awer Mabil (Australia), Brian Cipenga (RD Congo).

Valencia (1): Eray Cömert (Suiza).

Espanyol (1): Charles Pickel (RD Congo).

Elche (1): David Affengruber (Austria).

Levante (1): Mathew Ryan (Australia).

Racing de Santander (1): Gustavo Puerta (Colombia).

Granada (1): Luca Zidane (Argelia).

Cultural Leonesa (1): Homam Ahmed (Qatar).