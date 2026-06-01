Gavi lucirá el '9' y Lamine Yamal repite con el '19', como en la Eurocopa

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Ya es oficial: España tiene dorsales para el Mundial 2026. La selección ha confirmado este lunes el número que llevará cada uno de los 26 futbolistas que entraron en la convocatoria de Luis de la Fuente hace justo una semana y que representarán a nuestro país durante la cita del próximo verano, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La principal novedad es que Gavi lucirá el '9', un número poco habitual para un centrocampista y que suele estar relacionado de manera directa con los delanteros. En este sentido, Oyarzabal lucirá el '21' y Borja Iglesias ha cogido el último dorsal permitido por la FIFA, el '26'.

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En cuanto a los debutantes, Marc Pubill lucirá el '2' y Eric García apuesta por el '4'. El '10', habitualmente relacionado con el mejor jugador del equipo, será para Dani Olmo, mientras que Pedri se queda el '20', Lamine Yamal el '19' que ya lució en la Eurocopa y Nico Williams, el '17'.

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Dorsales de España para el Mundial 2026

David Raya. Marc Pubill. Álex Grimaldo. Eric García. Marcos Llorente Mikel Merino. Ferran Torres. Fabián Ruiz. Gavi. Dani Olmo. Yeremy Pino. Pedro Porro. Joan García. Aymeric Laporte. Álex Baena. Rodrigo Hernández. Nico Williams. Martín Zubimeni. Lamine Yamal. Pedri. Mikel Oyarzabal. Pau Cubarsí. Unai Simón. Marc Cucurella. Víctor Muñoz. Borja Iglesias.

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España debutará en el Mundial el lunes 15 de junio ante Cabo Verde a las 18:00 horas (horario peninsular español). El segundo partido será el domingo 21 de junio a las 18:00 horas ante Arabia Saudí y el tercero, ante Uruguay en la madrugada del viernes 26 al sábado 27 a las 2:00 de la madrugada. Antes, el combinado de Luis de la Fuente jugará un amistoso ante Irak en Riazor (4 de junio a las 21:00 horas) y otro ante Perú en territorio mexicano (9 de junio a las 4 de la mañana).