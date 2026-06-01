Morata vuelve a España, visita a la selección y se da otra oportunidad con Alice Campello

Pablo Sánchez 01 JUN 2026 - 14:32h.

Los 26 jugadores de España que no están convocados y armarían un equipazo en el Mundial 2026

Apoyo de cara al Mundial de Estados Unidos

Compartir







Álvaro Morata, quien fuera capitán de la selección española en la Eurocopa de 2024, trofeo que levantó al cielo de Berlín, se quedó fuera de la lista de convocados para el Mundial de este verano, pero, a pesar de ello, mostró su apoyo a los que sí entraron en la lista en una visita este lunes.

Morata, delantero del Como italiano, acudió a la Ciudad Del Fútbol de Las Rozas para saludar y dar ánimos a los futbolistas que buscarán la segunda estrella de campeones del mundo para España desde el próximo 15 de junio, fecha del estreno en el torneo ante Cabo Verde. El delantero, que suma 87 internacionalidades en las que ha anotado 37 goles, no forma parte de la lista de 26 jugadores del seleccionador Luis de la Fuente.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Morata, presente en el entrenamiento de Carlos Alcaraz y Martín Landaluce

Ausencia en el Mundial

A pesar de su ausencia, Morata aprovechó su estancia en Madrid para visitar a algunos de los que fueron sus compañeros y desearles suerte de cara a un torneo para el que el pasado sábado iniciaron su concentración. España llevará a cabo en las Rozas la primera parte de la preparación para el Mundial y disputará el 4 de junio su primer amistoso, ante Irak en A Coruña. Tras esto, al día siguiente, pondrá rumbo a Estados Unidos, a Chattanooga (Atlanta), donde establecerá su campo base para la fase de grupos del Mundial.

Antes del primer partido oficial, España disputará otro amistoso de preparación, el día 8 contra Perú en Puebla (México). Tras esto, jugará los dos primeros partidos del Grupo H en Atlanta, ante Cabo Verde el día 15 y Arabia Saudí el 21, y cerrará la fase de grupos el 27 contra Uruguay en Guadalajara