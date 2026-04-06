Todavía no ha marcado ningún gol en Serie A y no es titular desde hace cuatro meses

Fijos y dudas de Luis de la Fuente para la lista del Mundial 2026: "Hay 20-22 jugadores"

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Álvaro Morata pierde el tren del Mundial 2026. El delantero está viviendo la peor temporada de su carrera en las filas del Como 1907, donde no goza de la titularidad desde el pasado mes de diciembre. Este lunes, ante el Udinese, apenas jugó los 10 últimos minutos. No ha marcado ni un solo gol en la Serie A y su único tanto esta temporada fue en Copa, a finales de enero. Cesc Fábregas ha admitido este mismo lunes que el jugador está "decepcionado" con su situación.

Qué está pasando con Álvaro Morata en el Como 1907

Los números son devastadores para el madrileño. Desde que llegó a Como el pasado verano, ha participado en 23 partidos, pero sólo ha marcado un gol. Fue el pasado 27 de enero, ante la Fiorentina, en octavos de la Copa de Italia. No tuvo minutos en cuartos y tampoco en la ida de semifinales.

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Su cuenta en el campeonato doméstico sigue a cero. Sólo ha sido titular en ocho jornadas, todas entre septiembre y diciembre. La última vez que salió de inicio fue el 6 de diciembre, ante el Inter, cuando sufrió una lesión muscular que le tuvo un mes y medio apartado de los terrenos de juego. Desde entonces se ha habituado a entrar al campo desde el banquillo, pero sigue siendo incapaz de anotar un gol en la Serie A.

Cesc Fábregas admite que Morata "está decepcionado"

Este lunes, ante el Udinese, Morata volvió a ser suplente y entró al campo en el minuto 80'. Tras el partido, a Cesc Fábregas le preguntaron por la situación del delantero. "Está bien, motivado, aunque seguramente decepcionado porque quería jugar más. Yo también lo estaría, pero lo importante no es la cantidad de minutos, sino la calidad de los minutos", respondió el técnico español, que asegura que el delantero "empezó la temporada bien, tuvo una lesión y un par de problemas y ahora está volviendo bien", reiterando su confianza en el atacante.

Pero la realidad es mucho más dura para Álvaro, que tiene 33 años y se ha quedado ya fuera de las tres últimas convocatorias de Luis de la Fuente. En poco más de dos años ha pasado por las filas del Atlético de Madrid, el Milan, el Galatasaray y el Como, sin ser capaz de afianzarse en ninguno de ellos. Salvo que su situación dé un giro radical en el próximo mes en suelo italiano, todo apunta a que no estará en el próximo Mundial.