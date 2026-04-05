Asís Martín 05 ABR 2026 - 15:55h.

Raúl García señala lo negativo de la filosofía del Athletic Club: "Debería haber sido más ambicioso"

El extremo del Athletic venía de casi 2 meses de baja por su nuevo tratamiento de la pubalgia

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BilbaoAparte del regreso a la titularidad del central Yeray Álvarez después de 10 meses de sanción por parte de la UEFA, otro de los nombres propios del partido disputado en el Coliseum, ante el Getafe CF, por parte del Athletic Club era el regreso a los terrenos de juego del esperadísimo Nico Williams Arthuer con derrota, por cierto, de (2-0).

Tras dos meses de baja aplicándose un tratamiento externo a Lezama en manos del especialista navarro Jurdan Mendigutxia, el hermano pequeño de Iñaki Williams pudo entrar en la convocatoria de 24 citados para medirse a las huestes de José Bordalás en el partido de la jornada 30 de LaLiga Sports que se ha diputado este domingo y en el que ha tenido ya unos minutos de juego partiendo desde el banquillo en el intermedio.

El regreso de Nico Williams a las filas del Athletic Club con el Mundial 2026 en perspectiva

Ernesto Valverde aclaró en la previa ante la prensa en Lezama que al Junior le veía que "muy bien en cuanto a sensaciones, sin molestias, está rápido y está contento". Es evidente que el Athletic es una escuadra más vertical y peligrosa con el extremo internacional por el que suspira Luis de la Fuente de cara al inminente Mundial de 2026 abriendo las alas con Lamine Yamal.

De hecho, ese es uno de los aspectos polémicos para muchos athleticzales, ya que ven que Nico Williams se ha perdido la mayor parte de la temporada (de baja o jugando a medio gas) tras renovar hasta 2035 y que, sin embargo, va a llegar probablemente en buenas condiciones a la recta final de LALIGA y por tanto aún mejor al torneo mundialista en territorio americano con la Selección Española.

Ante los azulones, Nico Williams ha entrado al césped en el descanso junto a Iñigo Ruiz de Galarreta por Guruzeta y Rego porque el primer tiempo bilbaíno fue pobrísimo. Nada más salir forzó un córner, pero se hizo daño a los 3 minutos con un golpe en el tobillo de Boselli que le hizo ser atendido. Luego soltó algún slalom de los suyos y algún centro aprovechable (que nadie lo logró hacer) luego pareció bien recuperado.

Ernesto Valverde hablaba sobre el estado de Nico Williams

"Hombre, evidentemente, después de periodos de inactividad, siempre cuesta. Pero también es verdad que solo se consigue el ponerte un poco a punto si tienes actividad" ha apuntado el entrenador rojiblanco.