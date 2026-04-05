Asís Martín Bilbao, 05 ABR 2026 - 12:47h.

Ernesto Valverde recupera a cuatro jugadores del Athletic con una baja de última hora: "Ha tenido una incidencia"

José Bordalás está sancionado hoy en el partido del Coliseum ante el Athletic

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Se va a hacer muy raro no ver a José Bordalás dando instrucciones en la banda a sus pupilos, pero desde luego que el once titular del Getafe C.F. sí es obra del sancionado entrenador alicantino de los azulones que afrontan el partido de la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS este domingo, a las 14.00 horas (visible vía Movistar), frente al Athletic Club de Bilbao de un Ernesto Valverde que sigue cerrando su último capítulo como míster en Bilbao. Va a pitar otro alicantino: Juan Martínez Munuera, con Raúl Martín González situado en la sala del VAR.

El de este mediodía es un partido muy importante para las dos escuadras ya que están empatados a 38 puntos (9º y 10º en la tabla antes de empezar el match), lo que les permite pelear todavía por jugar la próxima temporada en Europa pese a los bandazos que han dado ambos a lo largo de todo el curso.

histórico nos dice que el Getafe tan solo ha ganado uno de sus últimos 11 partidos ante el Athletic Club en LaLiga.

En teoría, ahora los azulones llegan mejor a este partido de hoy ya que han ganado en 5 de sus 7 últimos encuentros (ha sumado 15 puntos en esos últimos siete partidos en LaLiga pese a tener un difícil calendario), mientras que los rojiblancos, ya en plena despedida del histórico técnico Valverde, han hinchado de nuevo sus velas tras batir en San Mamés al Real Betis de Manuel Pellegrini en la pasada jornada liguera.

El once confirmado de José Bordalás este domingo con el Getafe CF: Liso y Boselli las caras nuevas

En plena remodelación del Coliseum, el conjunto del alicantino Pepe Bordalás, quien está sancionado por dos partidos y verá el duelo desde la grada, quiere aprovechar su fantástica inercia actual para ganarle el segundo partido de la temporada a los leones de San Mamés. Ya vencieron en Bilbao merced un tanto de Borja Mayoral en la primera vuelta allá por el mes de octubre por (0-1).

Ahora los azulones se presentan al choque ante su público con las bajas del propio Mayoral, Juanmi Jiménez, Abdel Abqar, Allan Nyom y Kiko Femenía pero han recuperado a Abu Kamara y a Davinchi tras 6 meses de ausencia.

Hay 9 jugadores apercibidos de sanción: 5 del Getafe (Diego Rico, Domingos Duarte, el uruguayo Mauro Arambarri, Martín Satriano y Mario Martín) y 4 del Athletic (Paredes, Galarreta, Berenguer, Sancet)

La alineación titular del Athletic Club de Ernesto Valverde en el Coliseum: Vivian, lateral de nuevo

Por primera vez casi en lo que va de temporada, Ernesto Valverde va a tener a la gran mayoría de su plantilla a su disposición. Para este domingo han regresado a la convocatoria (de 24) hombres como Nico Williams, que llevaba cinco semanas de baja, su hermano Iñaki (que no ha viajado con la selección de Ghana), Maroan Sannadi, tras casi cinco meses fuera de combate, Unai Egiluz y un Yeray Álvarez que ha estado nada menos que 10 meses en dique seco por su sanción por dopaje de la UEFA.

Son bajas hoy en Getafe: Aitor Paredes, Beñat Prados y a última hora por un tema de cadera Andoni Gorosabel. Urko Izeta ha sido el futbolista descartado ya en Getafe por Valverde.