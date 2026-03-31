Está previsto que las obras finalicen a finales de 2027

Por qué la grada baja del Nou Mestalla no se construirá hasta 2027

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El Getafe CF ha realizado este lunes un repaso al estado de las obras del Coliseum. La construcción del nuevo estadio sigue su curso y la principal novedad es que ya se ha derribado la grada alta de Fondo Norte. Mientras, siguen los trabajos tanto en la grada de Lateral como en Fondo Sur, donde ya es empiezan a vislumbrar los pilares de la nueva grada alta.

"Se va viendo bastante bien el avance. Estamos avanzando con el prefabricado, lo más visual. Tenemos prácticamente todos los pilares excepto las esquinas en Fondo Sur, incluso en la parte de atrás. En Lateral ya estamos avanzando con todos los pilares y nos falta colocar las placas para que se vea mucho mejor el avance. También tenemos la zona de albañilería donde van los baños y las concesiones", explicó Eduardo Ibeas, jefe de obra de Amenabar, a los medios del club.

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"Poco a poco estamos empezando con el Fondo Norte, hemos demolido la grada alta y vamos a empezar con las cimentaciones. La imagen visual de la obra da optimismo para pensar que el avance es bueno", agregó, acompañado en una visita institucional de Ángel Torres, presidente del Getafe.

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La similitud del nuevo estadio del Getafe con San Mamés

También analizó la situación Javier Mora, jefe de obra, quien además anunció que la fachada tendrá un aspecto similar al de San Mamés, estadio del Athletic. "El principal motivo de diseño de estadio es acercar al aficionado al fútbol, que no esté tan lejos como en el estadio actual, y tener la identidad del club y de la ciudad y que el aficionado se vea representado por su equipo y por su estadio", explicó.

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"A futuro veréis que la fachada que vamos a realizar es una fachada textil, hecha como en San Mamés, con un material similar, y veréis que es muy visual y muy acorde a la ciudad de Getafe", agregó Javier Mora, mostrando los avances que se han ido realizando en las distintas partes del recinto.

Las obras del Coliseum arrancaron el pasado mes de junio y, en teoría, los plazos apuntan a que estarán terminadas a finales de 2027. El nuevo Coliseum tendrá una capacidad cercana a los 20.000 espectadores y contará con todas las gradas cubiertas, además de mayor cercanía al terreno de juego gracias a la construcción de las gradas superiores. Las esquinas, a diferencia del recinto actual, estarán totalmente cerradas. Contará con una fachada envolvente que aportará un aire mucho más moderno a un estadio cuyas obras durarán un total de 30 meses.