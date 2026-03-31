Alberto Bravo 31 MAR 2026 - 10:44h.

La cimentación de los dos primeros edificios supera el 30% y los trabajos estructurales toman altura

El proyecto Celta 360 se abre a la financiación popular a través de un Bono Celtista

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VigoAvanzan a pasos agigantados las obras en el Ciudad Deportiva Afouteza. El ambicioso proyecto Celta 360 va tomando forma y las obras empiezan a cambiar el entorno donde cada día se entrenan los de Claudio Giráldez. Nueve meses de la colocación de la primera piedra el verano de 2027 se perfila en el horizonte con la finalización de los dos primeros edificios. También se vislumbra el arranque los nuevos campos de entrenamiento y el miniestadio donde jugará el Fortuna y As Celtas.

La construcción de los dos primeros edificios ya se encuentra en una fase relevante, con la cimentación de los mismos superando el 30 por ciento. Los trabajos estructurales han comenzado a tomar altura como se puede observar en las distintas imágenes. Las primeras infraestructuras, el edificio mixto y el edificio Celta, junto con los campos de entrenamiento y el futuro miniestadio, estén disponibles durante el verano de 2027.

La construcción de estos primeros edificios permitirá poner en marcha la actividad académica presencial coincidiendo con el inicio del curso 2027/28. Posteriormente se abordarán otras actuaciones contempladas en el plan presentado por el Celta de Vigo, como la residencia y el colegio internacional, mientras que el desarrollo del área hotelera se situará en una fase final prevista entre finales de 2027 y comienzos de 2028.

El edificio mixto concentrará el eje educativo y de servicios del proyecto Celta 360. Se implantará la oferta universitaria inicial, prevista con cinco titulaciones, además de la ampliación del área sanitaria vinculada a la Clínica Celta, los espacios dedicados a innovación y una escuela infantil incorporada al proyecto. También incluirá un sótano y una zona expositiva destinada a preservar y mostrar los materiales recuperados durante las intervenciones arqueológicas realizadas en el terreno por la Universidad de Vigo.

El edificio Celta tendrá un enfoque principalmente deportivo. Este inmueble reunirá los vestuarios de las categorías formativas, la academia internacional, las nuevas oficinas del club y un espacio de restauración. De manera paralela, continúan los trabajos del único nivel subterráneo del complejo y el movimiento de tierras se aproxima a su finalización.

Además, ya se identifica el emplazamiento del futuro miniestadio, cuya cimentación está prevista para el próximo verano y que acogerá los encuentros del Celta Fortuna y As Celtas. Junto con los campos de entrenamiento para las categorías inferiores que se desplazarán de A Madroa a la Ciudad Deportiva Afouteza serán los próximos pasos que se darán en Celta 360, un proyecto que supera los 110 millones de euros de inversión.