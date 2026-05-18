Jorge Morán 18 MAY 2026 - 20:19h.

El empresario cumple uno de los requisitos para ser presidente del Real Madrid.

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Florentino Pérez podría tener rival para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Aunque todavía no es oficial, Enrique Riquelme ha anunciado que ha conseguido aval, uno de los requisitos para presentarse como candidato a convertirse en máximo mandatario del club blanco.

Aunque todo hacía indicar que Florentino no contaría con ningún rival para las elecciones, viendo el poco tiempo disponible para Riquelme, esto podría cambiar viendo las últimas declaraciones. Y es que entre todos los requisitos, el del aval era uno de los más complicados para el empresario.

Para ser presidente del Real Madrid, el candidato debe contar con un aval bancario del 15% del presupuesto del club, respaldado además con el patrimonio personal. Un requisito muy complicado para la gran mayoría, pero no así para Riquelme, quién habría sorprendido durante un acto benéfico de Clínica Menorca en la Ciudad de la Raqueta.

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El aval de Enrique Riquelme para ser presidente del Real Madrid

Durante la intervención de Riquelme con los periodistas, el empresario sorprendió desvelando sus intenciones. "Estamos trabajando todavía, nos han dejado muy poco tiempo para organizar algo que realmente tenga sentido, que sea algo bueno para el Real Madrid. No vamos a ir a perder el tiempo y en los próximos días, dos o tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer", comenzó explicando sobre las elecciones al Real Madrid.

El alicantino quiere dar un giro a la presidencia del club blanco y busca convertirse en una alternativa para Florentino Pérez. "Si vamos será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años", apuntó.

Ante estas declaraciones, los periodistas preguntaron a Riquelme sobre el requisito de aval necesario para presentar la candidatura y el empresario confirmó que lo había conseguido. "Sí, por supuesto", apuntó de manera firme. Aunque todavía deberá decidir, estas declaraciones apuntan a un posible duelo entre Florentino Pérez y el alicantino por convertirse en el máximo mandatario del Real Madrid.