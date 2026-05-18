Redacción ElDesmarque Madrid, 18 MAY 2026 - 13:56h.

El lateral derecho español se despide del Real Madrid con una espina clavada después de no conseguir un título en su última temporada

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El Real Madrid ha oficializado la marcha de Dani Carvajal a final de temporada y el lateral se despide del conjunto blanco con un palmarés de ensueño, pero con una espina clavada. El jugador español pone fin a su etapa en el Madrid después de una temporada llena de dudas tras haber perdido la titularidad y jugar muchos menos minutos que en otros años. Carvajal llegó al equipo merengue en 2013, después de jugar un año cedido en el Bayern Leverkusen y se va del Real Madrid como el segundo jugador de la historia del club con más títulos (27), tan solo superado por Luka Modric (28). El defensa no ha podido empatar o superar al croata por las dos últimas temporadas en blanco del Madrid y se va sin ese récord histórico bajo el brazo.

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Dani Carvajal, un palmarés de leyenda

Dani Carvajal es una de las figuras más importantes y exitosas de la historia reciente del Real Madrid. Llegó a la cantera blanca con apenas 10 años, iniciando un recorrido por las categorías inferiores del club hasta convertirse en uno de los referentes del primer equipo. Tras destacar en el Juvenil y en el Real Madrid Castilla, en 2012 salió traspasado al Bayer Leverkusen para ganar experiencia en la élite del fútbol europeo. Su gran rendimiento en Alemania llamó rápidamente la atención del Real Madrid, que ejecutó la opción de recompra tan solo un año después, en 2013. Desde su regreso, Carvajal se adueñó del lateral derecho gracias a su intensidad defensiva, su carácter competitivo y su capacidad para aparecer en los momentos más importantes.

A lo largo de más de una década defendiendo la camiseta blanca, Carvajal ha sido protagonista de una de las etapas más gloriosas del club. Su impresionante palmarés incluye 6 títulos de la UEFA Champions League, convirtiéndose en uno de los futbolistas con más Copas de Europa de la historia, además de 5 Mundiales de Clubes, 4 títulos de LALIGA, 4 Supercopas de Europa, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España y 1 Copa Intercontinental de la FIFA. Fue titular en varias finales europeas históricas y protagonista en noches decisivas que marcaron una era dorada para el madridismo.

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La espina clavada de Dani Carvajal en el Real Madrid

El español se despide del Real Madrid sin un récord histórico que podría haber aumentado su leyenda en el conjunto blanco. Carvajal es el segundo jugador de la historia del conjunto blanco con más títulos y solo le supera Luka Modric. El lateral no ha podido empatar o adelantar al croata después de que el Madrid no ganara ningún título en las dos últimas temporadas. Este año ha habido cinco oportunidades de igualar al ex jugador merengue; LALIGA, la Champions League, la Copa del Rey, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. Los de Concha Espina se han quedado lejos de todos los títulos y Carvajal deja el club con esa pequeña espina clavada.