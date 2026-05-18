Fran Duarte Madrid, 18 MAY 2026 - 11:06h.

El calendario electoral del club condiciona la inminente llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid

Rui Costa avisa a José Mourinho y al Real Madrid: "Es entrenador del Benfica hasta que se demuestre lo contrario"

Compartir







Con la temporada terminada para el Real Madrid, a pesar de que todavía queda el último partido de despedida en el Bernabéu contra el Athletic Club, el madridismo ya sabe quién será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada, solo falta saber cuándo será anunciado de forma oficial. Parece que no hay ninguna duda de que el próximo técnico que se siente en el banquillo del Real Madrid será José Mourinho. El entrenador portugués se despidió de sus jugadores y del resto del Benfica con una victoria frente al Estoril y, aunque todavía no es oficial, todos los caminos apuntan a un regreso esperadísimo por todo el madridismo.

¿Y cuándo será oficial? Pues todo depende del calendario electoral del Real Madrid. Después de que Florentino Pérez anunciase que convocaba elecciones, la llegada de Mourinho se aplazó hasta el final de las elecciones. En ningún caso quieren presentar al nuevo entrenador antes de que haya un presidente electo y la directiva del actual presidente ya tiene cerrado el fichaje de Mou, que solo se plantea regresar bajo la presidencia de Florentino Pérez. Así que solo quedan dos supuestos: que las elecciones terminen sin ningún candidato capaz de hacer frente a Florentino o que acabe presentándose algún candidato.

En ambos casos parece que Florentino Pérez tiene las de ganar. Pero el primer supuesto permitiría que Mou llegase tras el 24 de mayo, fecha límite para que los candidatos presenten sus candidaturas. Si no se presenta ningún candidato, Florentino Pérez sería proclamado ganador de manera automática y ya no habría ningún inconveniente en presentar al portugués.

Enrique Riquelme condiciona la llegada de Mourinho

En caso de que sí haya algún candidato que cumpla los exigentes requisitos para ser presidente del Real Madrid, Mourinho no sería presentado hasta que terminen los 15 días de elecciones posteriores al 24 de mayo. Con este escenario, los socios tendrían que votar a la nueva directiva como tarde el 7 de junio y, por lo tanto, no se presentaría al nuevo entrenador hasta conocer los resultados de estas elecciones.

PUEDE INTERESARTE Los plazos de las elecciones del Real Madrid que perjudican la candidatura de Enrique Riquelme

Por lo pronto, el único candidato que podría presentarse es Enrique Riquelme, el empresario con acento mexicano que mencionó el propio Florentino Pérez en su polémica rueda de prensa. Fuentes cercanas al empresario le han animado a presentarse, aunque los tiempos no son los mejores. De esta manera, su candidatura condicionará la fecha para que Mourinho pueda llegar al Real Madrid. En caso de que no gane las elecciones, Florentino seguiría apostando por Mou una vez sea proclamado presidente de nuevo y, en el caso de que consiga la ardua tarea de derrocar al actual presidente, todo apunta a que Mourinho no sería el elegido por esta nueva directiva.