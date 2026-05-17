Jorge Valdano avisa al Real Madrid con José Mourinho y pide cinco fichajes: "No la solución entera"

Ángel Cotán 17 MAY 2026 - 23:05h.

El exfutbolista argentino analiza el banquillo merengue

Álvaro Arbeloa ironiza con el banquillo del Sevilla y responde a Vinicius y Mbappé: "Muy cómodos"

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Jorge Valdano sigue muy de cerca la actualidad del Real Madrid. El exfutbolista argentino no duda en mojarse en los temas más candentes que rodean a la entidad merengue, y como no podía ser de otra forma, también abordó la próxima llegada de José Mourinho al Santiago Bernabéu. Tras la victoria por la mínima en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el ahora tertuliano avisa a Florentino Pérez.

En el espacio La Casa del Fútbol de Movistar Plus, Jorge Valdano abordó el verano de movimientos que se esperan en la casa blanca. El argentino valoró la operación salida, pero sobre todo la necesidad de fichar varios futbolistas. Concretamente cinco.

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Jorge Valdano avisa al Real Madrid con José Mourinho

Se especula mucho en las últimas semanas con posibles ventas de estrellas en el próximo mercado invernal. Jorge Valdano lo pone en duda teniendo en cuenta el modelo de Florentino: "Efectivamente, dentro del proyecto de Florentino Pérez que considera el fútbol como un negocio de héroe, no va a vender a los héroes. Eso, seguro"

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Sobre la llegada del técnico luso, Valdano siente que sus primeros meses en Madrid serán cómodos: "En cuanto a Mourinho, creo que va a llegar con su cara más seductora. Al comienzo todo será muy plácido, creo que los jugadores van a responder también porque no hay Mundialito de por medio. Supongo que la pretemporada será un poco más exigente y eso ayudará a un mejor rendimiento de la plantilla".

Eso sí, Jorge Valdano tiene claro que con José Mourinho no basta y pide hasta cinco fichajes: "Vamos a ver qué pasa con el transcurrir del tiempo y cuando lleguen las derrotas. Si la paz será posible o si seguiremos con esta situación un poco convulsa que hemos vivido esta temporada. De todas maneras esto no lo arregla Mourinho solo. Faltan por lo menos cuatro defensas, le falta un centrocampista que de equilibrio a la plantilla... Mourinho será parte de la solución, pero no la solución entera".