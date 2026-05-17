Jorge Valdano marca distancias con Florentino Pérez: “El poder no necesita micrófono"

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 13:14h.

Defiende que el Real Madrid debe responder desde el césped y los títulos

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Jorge Valdano ha vuelto a dejar una reflexión de peso sobre el momento institucional del Real Madrid y sobre el papel de Florentino Pérez tras su comparecencia pública.

En una columna publicada en El País bajo el título “El poder no necesita micrófono”, el argentino analiza el discurso del presidente madridista y deja un mensaje muy claro: el Real Madrid no necesita presentarse como víctima porque su historia, su poder y sus éxitos ya hablan por sí solos.

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“El Madrid representa el poder”

Valdano reconoce el legado de Florentino Pérez y su impacto absoluto en el club. Desde la transformación económica hasta los títulos, pasando por la remodelación del Santiago Bernabéu o el dominio institucional dentro del madridismo.

Pero precisamente por eso cree que determinadas declaraciones sobran: “El Madrid representa el poder y Florentino Pérez también”, viene a resumir el exdirector general blanco, convencido de que una entidad de semejante dimensión no necesita elevar el tono ni justificar constantemente su posición.

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Valdano no compra el relato arbitral

Aunque considera el caso Negreira “un escándalo mayúsculo”, Valdano marca distancias con el discurso de Florentino Pérez sobre los arbitrajes y las ligas “robadas”.

El argentino no comparte la idea de explicar los últimos años del fútbol español únicamente desde la polémica arbitral y recuerda que los grandes clubes deben explicarse desde el césped y no desde el agravio permanente.

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Para Valdano, el Madrid es más fuerte “cuando compite que cuando protesta”.

Una advertencia desde dentro del madridismo

Más allá de la crítica, el texto también suena a advertencia elegante hacia el entorno del presidente madridista.

Valdano desliza que vivir rodeado de felicitaciones y aduladores puede alejar a cualquiera de la realidad y considera que el exceso de ruido mediático alrededor del club puede terminar debilitando la imagen de una institución acostumbrada históricamente a responder ganando.

“El poder verdadero no necesita micrófono”, concluye el argentino en una de las frases más comentadas de las últimas horas.