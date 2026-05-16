Los ocho jugadores señalados por la afición para salir del Real Madrid

Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 22:11h.

El madridismo votó por ellos en la macroencuesta de ElDesmarque

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La afición del Real Madrid ha hablado en la macroencuesta publicada esta semana por ElDesmarque eligiendo a aquellos jugadores que deberían salir al final de esta campaña del equipo blanco. Dentro de todo el lío y polémicas de las últimas semanas en el vestuario y la zona noble, el madridismo ha votado para que estos ocho futbolistas que se vayan del club entre los que destaca Vinicius Jr.

El brasileño es el único de esta lista de ocho nombres que es titular habitual como una de las estrellas de la plantilla. Ni siquiera el rendimiento del atacante durante estos últimos ocho años, con goles incluidos en las finales de Champions League de 2022 y 2024 entre otros muchísimos registros, es suficiente para unos electores a los que sí ha convencido Kylian Mbappé, por quien han votado que debería seguir.

El margen de Vinicius ha sido estrechísimo, con un 53,6% de los votos pidiendo su salida y un 46,4% optando por que siga como uno de los capitanes del Real Madrid. Aún más ligera es la diferencia de votos por la que los madridistas han escogido que Rodrygo se vaya, opción por la que se han decantado un 52,4%.

Dos de estos ocho jugadores merengues son además dos de los tres futbolistas de la plantilla junto a Antonio Rüdiger (que sí ha convencido) que finalizan su contrato este 30 de junio de 2026, descartando los votantes sus renovaciones. David Alaba tiene el porcentaje más alto del 'no' a su continuidad, con un 94,3%, y su salida del club está cantada ante la falta de oferta para su continuidad.

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Dani Carvajal tampoco convence a la afición del Real Madrid

El otro es Dani Carvajal, que podría decir adiós al Real Madrid este verano tras una temporada como capitán en la que no ha podido recuperar su nivel previo a la grave lesión sufrida durante la 24/25 y que le ha costado el Mundial. El 71,6% de los votos han optado por que se vaya del equipo blanco mientras la duda por parte de la directiva aún persiste.

El otro defensa es Ferland Mendy, que tiene contrato hasta 2027 pero al que las lesiones apenas han dejado participar durante esta campaña, llevando a que un 79,3% de los aficionados vote para que se marche. Tampoco ha tenido mucho protagonismo Dani Ceballos y esto ha desembocado en un 90,1% de los votos pidiendo su salida de Chamartín.

Junto a Vinicius, el otro gran nombre por rol actual en la plantilla del Real Madrid en ser escogido para marcharse es Eduardo Camavinga, cuyos fallos le han costado caros al equipo y la afición no perdona, con más de tres cuartos de los votos por el 'no' a su continuidad. Cierra esta lista Franco Mastantuono, que a pesar de haber llegado desde River Plate este verano y sus 18 años, ha tenido un 81,1% de votos negativos.