Joaquín Anduro 16 MAY 2026 - 21:47h.

Sainz-Maza y Sangalli, los racinguistas más emocionados

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Santander está de fiesta después del ascenso conseguido este sábado por el Racing al vencer por 4-1 al Almería y aprovechar el pinchazo del Almería frente a Las Palmas. Un día inolvidable para los aficionados de un club que vuelve a LALIGA EA Sports 14 años después desatando la alegría con la invasión de campo entre afición y los jugadores, que acabaron entre lágrimas de emoción.

Íñigo Sainz-Maza, capitán del conjunto cántabro, lloraba desconsolado recordando todo lo que ha sufrido durante su etapa en el club. Durante estos 14 años fuera de la máxima categoría, los montañeses han pasado por Segunda B y Primera RFEF y llegaron a rozar el quedarse en Segunda RFEF además de una tremenda crisis económica provocada por la anterior propiedad que provocó un plante ante la Real Sociedad en Copa del Rey.

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De ahí que el jugador de Ampuero se mostrara así de emocionado tras confirmarse el regreso a Primera: "Es increíble. No tengo palabras es increíble. Hemos sufrido muchísimo, hemos estado a punto de desaparecer y toda esta gente se merece a día de hoy esa una locura. Nos lo merecíamos todos, hemos sufrido muchísimo. Solo puedo dar las gracias a todo el equipo, a toda la afición, a todos los que estuvieron en las malas. Hemos vuelto a donde nunca debimos irnos. Ya podemos decir con orgullo que estamos en Primera División".

"Como te he dicho antes, estuvo el club al borde de la desaparición. Lo único que lo salvó fue la lealtad del racinguismo y todo el pueblo de Cantabria, que luchó ante la injusticia de unos dueños que querían robarnos este sentimiento. Hoy, gracias a eso tiene todo muchísimo más sentido. Lo hemos luchado y peleado, hemos llorado muchísimo, hemos pasado por momentos súper complicados pero, por fin hemos vuelto y esto va para toda Cantabria, para toda la afición racinguista y para todos los racinguistas que no están entre nosotros y que desde arriba nos han apoyado. Solo puedo dar gracias a todos porque lo de hoy es histórico", finalizó Sainz-Maza.

Marco Sangalli, entre lágrimas y una dedicatoria ante sí mismo tras varios años en el Racing

El capitán se abrazó antes de hablar a un Marco Sangalli que fue otro de los más emocionados en la celebración: "Sin palabras. No sé ni qué decir. Llevaba toda mi vida esperando algo así. Luchando y luchando y llega un día así, en un sitio como este, no tengo palabras para describir lo que puede ser esto".

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Preguntado por si habían sido los mejores de la categoría, el donostiarra se mostró de acuerdo tras tres años a las órdenes de José Alberto con un primero en el que se quedaron fuera del play off en un dramático tramo final y un segundo en el que sí llegaron para caer contra el Mirandés: "La clasificación dice eso, creo que es justo. Hemos sido los mejores, hemos ganado a todos los de arriba, llevábamos mucho tiempo con este bloque haciendo un trabajo buenísimo y al final ha tenido su recompensa".

Por último, Marco Sangalli dejó una curiosa dedicatoria para sí mismo por todo lo que había sufrido estos años: "Me lo dedico a mí mismo. A esa parte de uno mismo que renegaba del fútbol, que lo ha pasado muy mal y se la dedico a esa otra parte que siempre ha estado por detrás diciendo que se podía, trabajando sin parar con muchas horas en soledad. Me lo dedico a mí mismo, la verdad, porque es un mérito muy grande y es la hostia, la verdad".