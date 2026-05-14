El cuadro aragonés podría descender matemáticamente esta próxima jornada

El big data predice el descenso de LALIGA HYPERMOTION, hunde a Zaragoza y Mirandés y asienta al Cádiz

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El Real Zaragoza está a punto de firmar el mayor fracaso de su historia. A falta de tres jornadas y con apenas 9 puntos en juego, sólo un milagro en forma de resultados impediría que el cuadro aragonés descienda por primera vez a Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español. De hecho, el descenso podría ser incluso matemático el próximo domingo, día en el que los maños recibirán al Sporting en el Ibercaja Estadio.

Son las cuentas que nadie quiere hacer, pero son las cuentas de la dura y cruda realidad de un equipo histórico que vive sus horas más bajas. Actualmente, el Zaragoza es penúltimo con 35 puntos y tiene por delante a Mirandés y Huesca, con 36 puntos cada uno. La permanencia la marca el Cádiz con 39 puntos, pese a su terrible racha de resultados. Es decir, que está a 4 puntos de lograr el milagro.

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Un milagro que se ha dilapidado con los últimos resultados: siete partidos sin ganar y sólo 2 puntos de 21 en juego. Dramático. Una sola victoria habría servido para pelear de verdad por la permanencia, pero este equipo ya ha demostrado a lo largo de todo el curso que es incapaz de competir en la categoría de plata, por lo que sólo queda esperar el último clavo del ataúd.

Las cuentas este próximo fin de semana son sencillas: si el Cádiz gana el viernes en Castellón y el Zaragoza pierde ante el Sporting, el descenso a Primera RFEF será matemático. En ese hipotético caso, los amarillos se irían a 42 puntos, mientras que los blanquillos se quedarían en 35 puntos. Es decir, que habría 7 puntos de distancia cuando sólo quedarían 6 en juego.

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Las cuentas del Real Zaragoza por el descenso y por la permanencia

Si el Cádiz empata o pierde, el Zaragoza seguirá vivo una jornada más, haga lo que haga el domingo ante el Sporting. El goal average particular entre los dos equipos está empatado y la diferencia de goles general está igualada, al menos de momento, un factor a tener en cuenta en caso de que haya vida en las dos últimas jornadas.

Todo dependerá de lo que suceda el viernes en Castalia. De hecho, también se puede ver el vaso medio lleno. El enésimo tropiezo del Cádiz podría dar alas al Zaragoza, que si ganara el domingo al Sporting se pondría a sólo 1 punto de los andaluces. Y a partir de ahí, ahora sí, habría opciones de lograr una permanencia que cada jornada que pasa, derrota tras derrota, se antoja cada vez más complicada.