Fran Fuentes 13 MAY 2026 - 13:43h.

David Navarro ha tenido que echar mano del filial para poder completar la sesión de este miércoles

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El Real Zaragoza puede consumar este mismo fin de semana el descenso a Primera RFEF. El club blanquillo tendrá que ganar al Sporting de Gijón, o estar pendiente de que no lo haga el Cádiz en Castellón. Si sucede que el cuadro sportinguista venza en el Ibercaja Estadio el domingo y que los cadistas tomen Castalia, no habrá ninguna opción matemática y se consumará oficialmente su caída del fútbol profesional. Para más inri, David Navarro no ha podido contar con hasta nueve jugadores en el entrenamiento de este miércoles.

Según informa Aragón Digital, en el entrenamiento de este miércoles no se han ejercitado con el resto del grupo Martín Aguirregabiria, Yawad El Yamiq, Pablo Insua, Francho Serrano, Raúl Guti, Róber González, Willy Agada, Nicola Cumic y Mario Soberón. A estos nueve hay que sumar a los tres lesionados de larga duración: Tachi, Valery y Paulino De la Fuente. Por si fuera poco, para el partido no estará disponible Esteban Andrada, cumpliendo sanción tras su puñetazo a Jorge Pulido. De este modo, David Navarro ha contado con un limitado número de efectivos, teniendo que echar mano a jugadores del filial para poder completar la sesión con normalidad.

De hecho, este mismo miércoles el Real Zaragoza ha comunicado el parte médico de Pablo Insua. El central se ha realizado varias pruebas médicas, que han determinado que sufre una rotura de fibras en el sóleo de su pierna izquierda. De este modo, se espera que el zaguero coruñés no vuelva a vestirse de corto en lo que queda de temporada.

Así las cosas, el Real Zaragoza necesitaría prácticamente un milagro para evitar el descenso. A cuatro puntos del Cádiz CF, con doce por disputarse, el equipo no ha sido capaz de aprovechar las oportunidades que el conjunto cadista le ha brindado con sus constantes derrotas. Pese a todo, esto ha permitido a los de David Navarro conservar una línea de vida, la cual podría acabarse este mismo fin de semana. El conjunto blanquillo tendrá que afrontar el encuentro como la final que es.