Lalo Arantegui inicia los contactos con Ibai Gómez para el banquillo del Real Zaragoza

Celia Pérez 11 MAY 2026 - 10:32h.

En caso de que se descienda a Primera RFEF

David Navarro y el miedo tras las pintadas a la plantilla del Real Zaragoza: "Una piedra puede alcanzar una cabeza y tener una desgracia"

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El Real Zaragoza vive a un paso del descenso. En una temporada durísima luchando por no bajar a Primera RFEF, la realidad es que tras la última derrota ante el Real Valladolid, la situación del equipo se agrava aún más. A falta de tres jornadas para finalizar la campaña, las sensaciones son terribles y es cuestión de que se confirme matemáticamente el cambio de categoría. Por ello, la dirección deportiva trabaja sin parar con vistas a la próxima campaña con Lalo Arantegui al frente y un de los puntos claves es el banquillo.

Según cuenta El Heraldo, si se consuma el descenso, el club quiere dar un giro al banquillo con la entrada de un nuevo protagonista. Para ello, la dirección deportiva ya ha movido ficha y se ha puesto en contacto con Ibai Gómez. El ex del Andorra, está marcado en la agenda del club aragonés como el preferido para tomar las riendas del primer equipo en caso de descender a Primera RFEF.

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Por su parte, Ibai habría dado el visto bueno a la operación, fijando incluso junto a la dirección deportiva algunas de las directrices a seguir tanto en la plantilla como en la composición del cuerpo técnico. De esta forma, el Real Zaragoza da un paso importante en su planificación si se consuma el agonizado descenso de categoría, aunque en caso de lograr el milagro y mantenerse en Segunda, sería David Navarro el que seguiría en el cargo.

En este sentido, al Real Zaragoza aún le queda por delante tres jornadas en LALIGA Hypermotion para tratar de terminar de definir su temporada. A cuatro puntos de la salvación, que marca el Cádiz con 39 puntos en la tabla, el cuadro de David Navarro se aferra hasta el final a una lucha que cada día se complica un poco más. Por lo que Lalo Arantegui sigue trabajando sobre dos posibles escenarios ya que la planificación no será la misma si el equipo consigue salvar la categoría y si por el cambio termina sucumbiendo al descenso a Primera RFEF.