El Zaragoza responde a las amenazas de aficionados a sus jugadores: "Líneas rojas inaceptables"

Ángel Cotán 06 MAY 2026 - 20:41h.

La situación liguera deriva en amenazas por parte de un sector de la afición

Rober González denuncia actos vandálicos en su casa por la situación del Zaragoza: "Me pintaron y reventaron la puerta"

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Situación insostenible en el Real Zaragoza. Las últimas derrotas del equipo que dirige David Navarro han provocado que las opciones de permanencia caigan en picado. Mientras las matemáticas digan lo contrario, el club blanquillo peleará por no bajar al infierno del fútbol profesional, aunque este contexto deportivo ha derivado en amenazas por parte de un sector de la hinchada maña.

Este miércoles, Rober González denunció los actos de vandalismo que ha sufrido en su propia privada de forma pública: "Respeto lo que la afición pueda decir o mostrar en el campo. Insultos, pitadas, cualquier cosa es respetable porque estamos haciendo una temporada de mierda. Pero creo que hay temas que van más allá del fútbol y no se deben sobrepasar. Esta noche me tocó a mi. Me pintaron y me reventaron la puerta de casa. Son cosas que no benefician al grupo. Tenemos familia e hijos".

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Tras estas contundentes declaraciones del jugador blanquillo, el Real Zaragoza da un paso al frente y responde a las pintadas y amenazas que han sufrido los integrantes de la primera plantilla durante las últimas horas.

El Zaragoza responde a las amenazas de un sector de la afición

Este es el escrito oficial difundido por el club maño: "El Real Zaragoza condena firmemente los actos de vandalismo y amenazas cometidos en domicilios familiares, locales particulares e instalaciones del club en los últimos días y que ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

Desde todos los estamentos de la entidad comprendemos plenamente y aceptamos la crítica severa y los reproches derivados de la actual situación deportiva, de la cual asumimos la responsabilidad al cien por cien. Somos conscientes del momento crítico que atraviesa el equipo y del malestar generado entre nuestra afición. Sin embargo, nada justifica la intimidación, ni la incitación a la violencia. Se trata de líneas rojas inaceptables que no pueden ni deben ser traspasadas bajo ninguna circunstancia en esta sociedad.

También tenemos la certeza de que estos hechos aislados son realizados por una minoría que no representa a la afición de Real Zaragoza ni a sus valores. Los zaragocistas siempre se han caracterizado por un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de los estadios, siendo una de las aficiones más reconocidas de nuestro país. De hecho, agradecemos todos los mensajes que han mostrado empatía hacía los afectados y han reprobado estas actitudes inaceptables.

Nos quedan cuatro finales por disputar en las que aún tenemos posibilidades de revertir la difícil situación en la que nos encontramos, comenzando por el decisivo encuentro ante el Real Valladolid de este sábado. Estamos convencidos de que sólo podremos lograrlo desde la unidad, el compromiso y el apoyo colectivo".