Pablo Sánchez 05 MAY 2026 - 12:59h.

El Cádiz ya es favorito y el Zaragoza sigue cayendo: el Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion

Cabreo generalizado entre la hinchada amarilla

Compartir







El Cádiz sigue jugando con fuego. A falta de cuatro jornadas para el final de LALIGA HYPERMOTION, el equipo amarillo se encuentra a tres puntos de los puestos de descenso a Primera Federación. Un escenario inimaginable a principios de curso por su hinchada. Las sensaciones son horribles y la fricción entre el vestuario y la afición es palpable. A ello hay que sumar la polémica surgida en las últimas horas alrededor de la figura de Brian Ocampo.

El uruguayo colgó una imagen en la feria en sus redes sociales horas después del empate del Cádiz frente a la Cultural Leonesa. Un resultado que deja el triste objetivo de la salvación de la misma forma que hace una semana. La imagen de Ocampo ha generado bastante polémica en las redes.

PUEDE INTERESARTE Decimoséptimo entrenador destituido en LALIGA Hypermotion

Muchos aficionados del Cádiz han mostrado su cabreo al considerar que la foto demuestra la falta de implicación de algunos futbolistas, una crítica que ya viene de lejos y que se sustenta en los horribles resultados del equipo en las últimas semanas.

PUEDE INTERESARTE El Cádiz CF alarga su caída con Idiakez y mantiene vivo al Real Zaragoza: así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion

El cabreo de la afición del Cádiz en las redes

Los cadistas, que viven un año agónico en lo deportivo, mostraron en las redes su enfado con Brian Ocampo y el Cádiz con mensajes como los que recopilamos a continuación: