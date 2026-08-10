Lucas Gatti 10 AGO 2026 - 21:52h.

El delantero seguirá en Argentina durante unos días con su familia

La importancia de Jorge Messi en la figura de Leo: de Rosario a convertirse en el representante del mejor del mundo

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Leo Messi se encuentra en Argentina tras el fallecimiento de su padre, Jorge, hecho que sucedió el sábado pasado en una clínica de Rosario a los 68 años tras luchar durante varios meses contra el cáncer. El futbolista está muy golpeado anímicamente y acompaña en este dolor al resto de su familia.

Según pudo saber ElDesmarque, el exdelantero de Barcelona se mantendrá en su ciudad natal hasta nuevo aviso para estar cerca de su madre Celia Cuccittini y de sus hermanos Rodrigo, Matías y su hermana María Sol, y priorizar por completo a su familia. Por ahora, Leo no retornará a Miami para sumarse al Inter, ya que interrumpió sus actividades laborales y compromisos deportivos. Es más, no tiene fecha de regreso a Estados Unidos.

Éstá acompañado por su mujer Antonella Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Por el momento, no hay fecha estipulada para la vuelta de Messi a Miami. Será una decisión pura y exclusivamente de Leo, mientras transita el momento más difícil de su vida. Cuando él lo decida, su avión propio lo irá a buscar a Rosario para trasladarlo nuevamente a su lugar de residencia.

Este domingo, Leo presenció una ceremonia íntima en extrema discreción, que fue reservada para familiares y personas muy cercanas para darle el último adiós. En el lugar, se montó un gran operativo de seguridad y se prohibió el uso de drones en la zona. Ni bien se enteró de la muerte de su padre, volvió a Sudamérica de urgencia en su avión privado para despedir los restos de Jorge, y fue recibido en el aeropuerto por un grupo de fanáticos que se acercaron a expresarle su apoyo.

En las próximas horas, Leo Messi recibirá la visita de varios jugadores de la selección argentina y otros que tiene una gran relación con él. Se espera la presencia de Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Ángel Di María, Gonzalo Montiel y podría viajar Rodrigo De Paul, que el último fin de semana hizo un gol para el Inter y se lo dedicó en medio del dolor por la muerte de su padre.

El Inter Miami tiene por adelante una encuentro previsto para el miércoles que viene ante León de México por la Leagues Cup y el próximo sería el sábado próximo ante el Nashville de visitante por la MLS. Para ambos partidos, el entrenador Guillermo Hoyos no tendrá a Messi a disposición, y serian los dos en teoría los primeros compromisos que se perdería el capitán del elenco estadounidense.