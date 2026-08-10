El Barça rechaza la primera oferta del PSG por Ferran Torres: la cifra que frena el acuerdo

Celia Pérez 10 AGO 2026 - 16:42h.

Ambos clubes tratan de alcanzar un acuerdo

Enfado en el FC Barcelona por las declaraciones de Ferran Torres pidiendo cariño

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El mercado de fichajes afronta unas semanas decisivas para realizar los movimientos que aún no se han dado. En Can Barça tratan dos frentes nada fáciles como son Rodri Hernández y Julián Álvarez, pero también están trabajando en el 'culebrón Ferran Torres'. El delantero está decidido a cambiar este verano de aires y fichar por el PSG, un traspaso al que está abierto el Barça antes de su último año de contrato.

El de Foios habría alcanzado un acuerdo con el PSG para marcharse traspasado y faltaría el acuerdo entre clubes. A pesar de que la voluntad de todas las partes para tratar de llegar a un acuerdo cuanto antes, lo cierto es que, según cuenta la cadena COPE, el Barça ha rechazado la primera oferta del PSG por Ferran Torres. El club parisino habría presentado una propuesta de 40 millones de euros que no ha contentado las pretensiones del cuadro culé.

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La negativa no frena las intenciones del PSG de conseguir al jugador y. tal y como avanza la misma información, los clubes seguirán negociando para tratar de alcanzar un acuerdo definitivo que contente a ambas partes.

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A falta de que los clubes alcancen un acuerdo sobre el importe del traspaso, la voluntad de todas las partes es que la negociación se cierre lo antes posible -los campeones del mundo están citados para iniciar la pretemporada con el Barcelona el próximo miércoles-. En la Ciudad Condal les gustaría hacerlo antes de dicha fecha y evitar así imágenes innecesarias tanto para el futbolista, que ya ha comunicado que se quiere ir, como para el propio club azulgrana.

Por lo que aún quedan dos días por delante hasta este miércoles para que las dos partes traten de llegar a un acuerdo que permita por fin la marcha de Ferran Torres del Camp Nou este verano.