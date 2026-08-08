Ferran Torres podría no volver a entrenar con el Barça tras su acuerdo con el PSG

Pepe Jiménez 08 AGO 2026 - 20:02h.

El Barça intentará cerrar su salida antes del miércoles

Ferran Torres decide su futuro y el Barcelona aguarda un paso clave con una fecha en el horizonte

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Los días de Ferran Torres en el Barça, ahora sí, parecen estar agotados. El héroe de España en el Mundial habría alcanzado un acuerdo con el PSG para marcharse traspasado y, según las últimas informaciones, la intención es que todo quede cerrado antes de este mismo miércoles, evitando así que se reincorpore al trabajo con el conjunto azulgrana.

Con un año más de contrato y tras una serie de declaraciones que no gustaron en demasía en el Camp Nou, este sábado han sido diferentes fuentes las que han asegurado que Ferran Torres ya ha alcanzado un acuerdo con el PSG, club con el que firmará para las cuatro próximas temporadas.

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En estas, tal y como se ha ido argumentando durante las últimas semanas, este mismo miércoles estaba previsto el reencuentro de Ferran Torres con el Barça, primero para entrenar nuevamente y, después, para reunirse para hablar sobre su situación. Nada (o al menos esa es la idea) se dará.

Según cuenta MARCA, la intención del Barça es cerrar el traspaso antes de este mismo miércoles, evitando así que Ferran se reincorpore a los entrenamientos y se vivan imágenes innecesarias tanto para el futbolista, que ya ha comunicado que se quiere ir, como para el propio club azulgrana, que tiene claro que ha llegado el momento de separar caminos.

Si estas intenciones acaban cumpliéndose, los aficionados del Barça no volverán a ver a Ferran Torres con los colores azulgranas -y no solo la camiseta oficial de partido- y el futbolista, que sabía que tenía en su mano la posibilidad de abandonar el Camp Nou tras su gol ante Argentina, se reencontrará en París con Luis Enrique, técnico que apostó por él durante su etapa en la Selección.

Cuenta atrás para la salida de Ferran. Algo muy extraño debe ocurrir para que el destino del Tiburón no sea París.